日本代表は１２日、過去１３戦勝ちなし（２分け１１敗）のブラジル戦（１４日・味スタ）での初勝利を目指し、千葉市内でトレーニングを行った。次戦に出れば通算５度目のブラジル戦出場になるＤＦ長友佑都は「メンタル的にもすごくいい状態ですし、コンディションも体も動いているので。いつ出てもいい準備をしている」と腕をまくった。

自身が過去に出場した４試合は全敗。自身の全盛期であるインテル時代に対戦した３試合は全試合で３失点以上を献上した。今回もＦＷビニシウス、ＦＷロドリゴ（ともにＲマドリード）ら強力な布陣で来るが、「南米予選を見ても、結構苦戦している状況で、最強ではない。全然日本にもチャンスがあるかなと思います」と自信を見せる。

試合の会場は自身が所属するＦＣ東京の本拠地の味の素スタジアム。長友が味の素スタジアムで代表戦に臨むのは、１７年６月７日のシリア戦（１△１）以来となる。長友「すごく慣れていますし、アップの時から、もちろん味スタまでの道のりも含めて、自分のチームに帰ってきたという感覚があるのでうれしいですよ。ＦＣ東京のファンもいっぱいいると思うので、勝ちたいです」と言葉に力を込めた。