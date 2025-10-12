度が過ぎるほど“ちゃんとしてる”嵐・松本潤、佐久間宣行氏ら驚く「松潤が！？」
女優・タレントのファーストサマーウイカ（35歳）が、10月11日に放送されたトーク番組「考えすぎさん」（テレビ東京系）に出演。嵐・松本潤（42歳）の“ちゃんとしてる”エピソードを明かし、佐久間宣行氏らから「松潤が！？」と驚きの声が上がった。
「考えすぎさん」は、岡部、ファーストサマーウイカ、DJ松永、そしてプロデューサーの佐久間宣行氏が、さまざまな“雑談”をしていくトークバラエティ番組。2020年9月から不定期で放送・配信されていた前身番組が、このたび4年ぶりに復活、3週連続で放送される。
いろいろな雑談の中で、“レジェンド”こそちゃんとしているという話題になり、ウイカは「この間、日曜劇場で松本さん、MJと仕事したときに、MJが誕生日あったんで、ちょっとしたものを差し上げたんですよ。でも荷物いっぱいあって、たぶんそれが混じっちゃったらしくて、（誰が何をくれたのか）わかんなくなって。電話かかってきて。『ごめん』って。『何何くれたよね？ お皿みたいなのいただいたかな？』って言われて、『お皿は私じゃないです〜』って。『あっ、そっか。じゃあ混じっちゃったな。OK』って。誰から何をいただいたっていうのを、全部把握して整理してた」と語る。
これに佐久間氏は「松潤が！？」、DJ松永も「すごっ！」とビックリ。ウイカは「私はタンブラーかなんか渡したんですけど、『すごいありがとう。嬉しい』って」「全部なにをいただいたかって把握してて、混じっちゃったやつのが誰かって確認をしてたみたいで。自分で。ご自身で」と語り、佐久間氏は再び「自分で！？」と驚く。
そしてウイカは「ちゃんとしてる、の度が過ぎてて。引いちゃう（笑）」と笑った。
