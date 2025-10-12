µÚÀî¸÷Çî¡ß¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Á¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¡ª¡×
¡¡ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëµÚÀî¸÷Çî¤È¼ê±ÛÍ´Ìé¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§µÚÀî¸÷Çî¤¬¡È¥¥åー¥È¡É¤ÊÌò¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ò·â¤ÁÈ´¤¯¡¡¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Ï¡È´õË¾¤ò´¶¤¸¤ë¡É°ìºî¤Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸½Âå¤ËÍÍ¡¹¤ÊÊÐ¸«¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¡È¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡É¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢°¦¤È¼«Í³¤Èµï¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤Î¥Ûー¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¤ÎÆ°Êª»ô°é°÷¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¤ò¼ç±é¤ÎµÚÀî¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¥¯ー¥ë¤Ê¥²¥¤¤ÎÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¡¦ºîÅÄº÷Ìò¤ò¼ê±Û¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¥Èー¥è¥³¾¯½÷¡¦Æï¤Û¤¿¤ëÌò¤òÇòÄ»¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥¹¥Áー¥ë»£±Æ¤Î»þÅÀ¤«¤éÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µÚÀî¤È¼ê±Û¡£µÚÀî¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ï²²¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£Æó¿Í¤È¤â¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼ê±Û¤â¡ÖËÍ¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï¥º¥±¥º¥±Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÊµÚÀî¤Ï¡Ë¤º¤Ã¤È¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¡×¤È¾Ð¤¦¡£½éÂÐÌÌ¤«¤é¡Ö¥ß¥Ã¥Áー¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤Ï¡¢µÚÀî¤â¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤è¡¢´·¤ì´·¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤¦¤½¡¢¤¦¤½¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È±þ¤¸¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê´Ø·¸À¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢µÚÀî¤Ï¡Ö¥Æ¥´¤Á¤ã¤ó¤¬»£±Æ¤ÎÁ°Æü¤Ë¤Ï¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤ÈÂº·É¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ì¤«¤éËÍ¤â¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£°ìÊý¤Î¼ê±Û¤â¡Ö¡ÊµÚÀî¤¬¡Ë¤µ¤¹¤¬¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢µÚÀî¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÈþÎØÌÀ¹¨¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡ÖÉñÂæ¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤Ë¤¢¤é¤æ¤ëÊÙ¶¯¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÈþÎØ¤«¤é¤Î¶µ¤¨¤¬É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÁÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼ê±Û¤Ï¡Ö¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Æó¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Ï15ºÐ¤Ç¤³¤Î¤ª»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï32ºÐ¤ÇÆÈÎ©¤·¤¿¤³¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ÎÁªÂò¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ê±Û¤Ï¡Öº÷¤È¸¼°ì¤¬²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢µÚÀî¤â¡Ö±ï¤â¤æ¤«¤ê¤â¤Ê¤¤Æó¿Í¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤Î¤«¤¬¸«¤É¤³¤í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÇòÄ»¶Ìµ¨¤Á¤ã¤ó¤È¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¥·ー¥ó¤ÎÍ¼·Ê¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤ì¤¤¡×¤È¸½¾ì¤Ç¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê½Ö´Ö¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢µÚÀî¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Á¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤ë¤È¡¢¼ê±Û¤â¡Öº£²ó¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤¬Âç¤¤Ê¥Æー¥Þ¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤äÀ³Ê¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø»ä¤Ï»ä¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡Ù¡Ø²¶¤Ï²¶¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
µÚÀî¸÷Çî¡ÊÇÈÂ¿Ìî¸¼°ìÌò¡Ë¡ß¼ê±ÛÍ´Ìé¡ÊºîÅÄº÷ÌòÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥ÈÆó¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤µÚÀî¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢²æ¡¹¤Ï²²¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£Æó¿Í¤È¤â¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£
¼ê±Û¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÚÀî¡§¤¢¤Ê¤¿¤â²ñÏÃ¤Ë´·¤ì¤Æ¤ë¤â¤ó¤Í¡©
¼ê±Û¡§ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©
µÚÀî¡§´·¤ì¤Æ¤ë¡¢´·¤ì¤Æ¤ë¡£¿Í¤¿¤é¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ê±Û¡§¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÚÀî¡§¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ñ¥«¥Ñ¥«¥Ã¤Æ¾Ð¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡¢¥Þ¥ó¥¬¤ß¤¿¤¤¤Ë¡£
¼ê±Û¡§ËÍ¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï¥º¥±¥º¥±Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÊµÚÀî¤Ï¡Ë¤º¤Ã¤È¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤Ê¤Î¤Ç¡£½éÂÐÌÌ¤Î¤È¤¤«¤é¡¢¡ÖµÚÀî¤µ¤ó¡×¤È¤Ï¸Æ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤«¤é¡Ö¥ß¥Ã¥Áー¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÚÀî¡§¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤è¡¢´·¤ì´·¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤¦¤½¡¢¤¦¤½¡¢¤¦¤½¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ïー¤¤¡¢¥ß¥Ã¥Áー¤À¤è¡ª¡¡¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£
¼ê±Û¡§ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡ª
¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Ö¤³¤³¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤ÈµÚÀî¡§ËÍ¤Ï¡¢¥Æ¥´¤Á¤ã¤ó¤¬»£±Æ¤ÎÁ°Æü¤Ë¤Ï¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤ÈÂº·É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê±Û¡§³Î¤«¤Ë¡¢¤½¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
µÚÀî¡§¤¢¤ì¤«¤éËÍ¤â¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡Ö¤èー¤·¡¢Éé¤±¤Ê¤¤¤¾¡ª¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©µÚÀî¡§¤½¤¦¡¢¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ê±Û¡§¤½¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤½¤Î¿Í¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤â¡¢¡ÊµÚÀî¤¬¡Ë¤µ¤¹¤¬¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¡Ê¥É¥é¥Þ¤¬¡Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¾Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ûー¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ìò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ê»£±ÆÃæ¤Ë¤Ï¡Ë¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤¹¤²¤§¤Ê¤¡¡×¡Ö¤³¤Î¥·ー¥óºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ä½ÐÍè»öµÚÀî¡§ËÍ¤ÏÈþÎØÌÀ¹¨¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÈþÎØ¤µ¤ó¤ÈÉñÂæ¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤Ë¤¢¤é¤æ¤ëÊÙ¶¯¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢É½¸½¼Ô¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¤Î¤«¤òº£ÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢40Ê¬¤¯¤é¤¤É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç³ä°¦¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ê±Û¡§ËÍ¤Ë¤Ï¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Æó¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Ï15ºÐ¤Ç¤³¤Î¤ª»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê32ºÐ¤ÇÆÈÎ©¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢ÃË¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤È¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é5Ç¯·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¼èºà¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¸½¾ì¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð²ñ¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·«¤êÊÖ¤·¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥·ー¥ó¼ê±Û¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤êº÷¤È¸¼°ì¤¬Æó¿Í¤Ç²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸¼°ì¤Èº÷¤¬½Ð²ñ¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æó¿Í¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°ã¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¸å¤Î´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Æó¿Í¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä²¹ÅÙ´¶¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤ê¡¢Î¥¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µÚÀî¡§¥É¥é¥Þ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢±ï¤â¤æ¤«¤ê¤â¤Ê¤¤Æó¿Í¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ï¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ÇòÄ»¶Ìµ¨¤Á¤ã¤ó±é¤¸¤ë¡ÊÆï¡Ë¤Û¤¿¤ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÆó¿Í¤Ç¡¢¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÍ¼·Ê¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ïー¤Ç¡¢¤¢¤ì¤Ï¥é¥Ã¥ー¤Ç¤·¤¿¤Í¡£»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢±ïµ¯Êª¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¼ê±Û¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
µÚÀî¡§¤³¤³¤Ç¤¤¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤¿¤Ê¡¢¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê±Û¡§ÁÀ¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
µÚÀî¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£
ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸µÚÀî¡§¤³¤ì¤ÏËÍ¡¢¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Ä¡Ä¡È¤ß¤ó¤Ê¤Á¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¡É¡ª
¼ê±Û¡§¤Û¤¦¤Û¤¦¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÚÀî¡§ËÍ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¼ê±Û¡§¤è¤¯¤¢¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡´°Á´¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
µÚÀî¡§¶â»Ò¤ß¤¹¡¶¤µ¤ó¤ÎÍÌ¾¤Ê»í¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¤ÆÂç»ö¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê±Û¡§ËÍ¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤¬°ã¤¦»°¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤âÇº¤ß¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤éº£¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤·¡¢ËÍ¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤Ë¤É¤¦»×¤ï¤ì¤è¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¹¬¤»¤Ç½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡£º£²ó¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤¬Âç¤¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤äÀ³Ê¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¡Ö»ä¤Ï»ä¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡×¡Ö²¶¤Ï²¶¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë