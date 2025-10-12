台風第２３号は、１３日に強い勢力で伊豆諸島にかなり接近する見込みです。伊豆諸島では、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

［気象概況］

台風第２３号は、１２日２１時には、青ヶ島の西南西にあって、１時間におよそ３０キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで、中心から半径７５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。

台風周辺には、発達した雨雲を伴っています。また、前線が伊豆諸島付近から日本の東にのびています。伊豆諸島では、前線に向かう暖かく湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定となっており、降り続く雨の影響で土砂災害の危険度が高くなっている所があります。

台風は、発達しながら本州の南海上を東北東へ進み、１３日明け方から昼前にかけて、台風第２２号で被害を受けた伊豆諸島に強い勢力でかなり接近するでしょう。伊豆諸島では次第に台風本体及び周辺の発達した雨雲がかかるため、１３日にかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。





［風の予想］伊豆諸島では１３日は、一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広範囲に飛散したりするおそれもある猛烈な風が吹く所があるでしょう。１３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）伊豆諸島 ３５メートル （５０メートル）［波の予想］伊豆諸島では１３日は、うねりを伴い猛烈なしけとなる所があるでしょう。１３日に予想される波の高さ伊豆諸島 ９メートル うねりを伴う［雨の予想］伊豆諸島では１３日にかけて、非常に激しい雨や猛烈な雨の降る所があるでしょう。１３日００時から１４日００時までに予想される２４時間降水量は多い所で、伊豆諸島 ２５０ミリ［防災事項］伊豆諸島では１３日は、不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒をしてください。また、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。伊豆諸島では、９日の台風第２２号の記録的な大雨、暴風、高波の影響で、災害の危険度が高まりやすくなっている地域があります。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。