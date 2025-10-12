あなたを助けてくれる人は誰!? 1問1答【心理テスト】で見つける、新しい自分

自分のことを知るのは、時に緊張感や怖さを伴うもの。人気キャラクターシリーズ、「お文具といっしょ」と一緒なら、楽しく自分と向き合える!?

What’s？ お文具といっしょ

疲れたこころをほんのり満たしてくれる、6人の日常を描いたキャラクターシリーズ。著者はお文具。SNSのイラストで人気に火がつき、書籍も複数発売中。最新刊は、コミックス『お文具といっしょ その11』（講談社）。お文具最新情報は、お文具【グッズ公式】（@obungupr）をチェック。©お文具/講談社

Q. 新しく始まったヒーローアニメが大人気。実はこのヒーローには意外な弱点が。さて、それっていったい？

Aおっちょこちょい、B心に壁がある、Cすぐにカッとなる、D泣き虫

このテストでわかるのは……あなたを助けてくれる人

Aおっちょこちょいを選んだあなた

友達。嬉しいときは共に喜び、悲しいときは一緒に泣いてくれる存在です。いいところだけじゃなく、ダメな部分も見せ合い笑い飛ばせる関係は、間違いなく自分の味方だと確信できそう。

B心に壁があるを選んだあなた

厳しい先輩。時には耳の痛い指摘もされるけど、だからこそ自分の未熟さに気づけるし、伸びしろを自覚できるのは大きな財産。いつか先輩を超える実績を積もうと発奮させてくれます。

Cすぐにカッとなるを選んだあなた

ライバル。刺激を受けながら共に切磋琢磨し、時に悔しい思いに身を焼きつつも互いに高め合っていく存在です。「絶対に負けたくない」という気持ちが、相手のみならず自分に打ち勝つ原動力に。

D泣き虫を選んだあなた

推し。辛いことがあっても全て忘れさせてくれるし、ありのままのあなたを受け止め、癒してくれる存在です。リアル人生で何があろうと、推しからのエールがあれば怖いものなどないと思えそう。

Q. 休日の朝、カーテンを開けたら外は雨。しっとり濡れた街並みを見て、思わずあなたの口から漏れた一言は？

A「あ〜あ。雨かぁ…」、B「今日はゆっくりしよう」、C「きれいだなぁ。映画のワンシーンみたい」、D「あ、あの子にLINEしなきゃ」

このテストでわかるのは……親友になれそうな相手

A「雨かぁ…」と呟いたあなた

ついネガティブな発想をしたあなたが親友になれそうなのは、聞き上手で共感力の高いタイプ。日々のちょっとした愚痴を言ったり悩みを打ち明けたりと、気軽に本音を明かせることがポイントです。肩ひじ張らず、安心して付き合っていけそう。

B「ゆっくりしよう」と呟いたあなた

のんびりした一言を選んだあなたが親友になれそうなのは、等身大のナチュラリストタイプ。一緒にカフェ巡りをしたり、可愛い雑貨情報を交換できる関係は人生の癒し。お互いに背伸びも遠慮もなしで、穏やかにルーティンを楽しめそう。

C「映画みたい」と呟いたあなた

クリエイティブな発想をしたあなたが親友になれそうなのは、感覚的なアーティストタイプ。独特な感性で物事を見ているから話していて楽しいし、学びも多いはず。型にはまらない自由な世界観は、人生の可能性を確信させてくれそう。

D「LINEしなきゃ」と呟いたあなた

雨とは無縁の発想を飛ばしたあなたが親友になれそうなのは、頭の回転が速く社交的なタイプ。好奇心が旺盛で、興味を惹かれることがあればフットワーク軽く出かけていきます。この相手となら、マンネリ知らずの刺激的な関係を楽しめそう。

Q. 最近気になっているインフルエンサー。どんなアイコンを使ってる？

A子供の頃の写真、Bイラスト、Cペットの写真、D宣材画像

このテストでわかるのは……あなたが萌えるポイント

A子供の頃の写真を選んだあなた

子供の頃の写真は本音の象徴。これを選んだあなたはギャップ萌えタイプ。コワモテなのに実は子供好きだったり、電車で誰より早く老婦人に席を譲っていたりと、落差にクラッ。

Bイラストを選んだあなた

イラストはこだわりの象徴。これを選んだあなたはディテール萌えタイプ。指がすらっとしてきれい、腕に浮き出た血管が好みなど、独特な視点が沼への入り口に。

Cペットの写真を選んだあなた

ペットは本能の象徴。これを選んだあなたは五感萌えタイプ。いい匂いがする、声が好き、肌がすべすべしていて気持ちいいなど、理屈を超えて脊髄に直接くるような魅力にヤラれがち。

D宣材画像を選んだあなた

宣材は建前の象徴。これを選んだあなたはダサ萌えタイプ。シュッとしたイケメンなのにしゃべると方言が微笑ましかったり、実は涙もろかったりと、人間くさいところに胸がキュン。

Q. 新進気鋭のフラワーアーティストの作品展へ。ずらりと並ぶ展示アートの中、あなたが心惹かれたのは？

Aコンセプトカラーでまとめられたフラワースタンド、B神秘的なスノードーム、Cアーティスティックな巨大活け花、D何も活けられていない空の花瓶

このテストでわかるのは……推しを見つけられそうな界隈

Aフラワースタンドを選んだあなた

色分けされたスタンドはルールの象徴。これを選んだあなたが推しを見つけられそうなのはアイドル界隈。様々な“お約束”の中で魅せてくれる尊い笑顔は、あなたをキラめく夢の世界へ連れていってくれるはず。

Bスノードームを選んだあなた

スノードームは世界の象徴。これを選んだあなたが推しを見つけられそうなのはアニメ・ゲーム界隈。生身の人間ではないからこそ、誰にも邪魔されないし傷つけられない聖域が成立。別次元の恍惚に癒されそう。

C巨大活け花を選んだあなた

巨大活け花は迫力の象徴。これを選んだあなたが推しを見つけられやすいのはミュージカルや2.5次元、歌舞伎などの俳優界隈。ドラマティックなステージで輝く姿が、あなたを圧倒的な感動と没入感で絡めとりそう。

D空の花瓶を選んだあなた

空の花瓶は可能性の象徴。これを選んだあなたが推しを見つけやすいのは芸人界隈。お笑いセンスが時代にハマり、スター街道を歩めるかどうかは運次第。そんな若い才能を発掘し、育てていくことに推し甲斐を感じそう。

心理テスト作成

阿雅佐

占星術師、心理テストクリエイター。テレビ、雑誌、Webなど1万以上の心理テストコンテンツを作成している。『ちいかわ おとなの心理テスト なんか深いとこまで見抜かれちゃうやつ』（講談社）など著書多数。