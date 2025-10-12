Ý¯ºä46¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤È¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó ¥Õ¥©¡¼¥ë ¥Õ¥é¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¤¡ª¡Ö¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¡×¤ÎÌ¾Å¹¤â¡ª
Ëè½µÆüÍËÌë10»þ¤«¤é¤Ï¡ÖÍµÈ¤£¤£eeeee¡ª¡Á¤½¤¦¤À¡ªº£¤«¤é¤ªÁ°¤ó¥Á¤Ç¥²¡¼¥à¤·¤Ê¤¤¡©¡×¡ÊÍµÈ¹°¹Ô¡¢¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¦ÅÄÃæÂî»Ö¡Ë¤òÊüÁ÷¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÝ¯ºä46¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤È¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó ¥Õ¥©¡¼¥ë ¥Õ¥é¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¤¡ª¡Ö¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¡×¤ÎÌ¾Å¹¤â¡ª
10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¤È¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡ÊÂçÄáÈîËþ¡¢ÛØ¸¶ÍÎÊ¿¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó ¥Õ¥©¡¼¥ë ¥Õ¥é¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¤¡ª
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ý¯ºä46¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¿¹ÅÄ¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¡ª ¿¹ÅÄ¤Ï¡¢Æ±´ü¤ÎÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¤«¤é¡Ö¡ØÍµÈ¤£¤£eeeee!¡Ù¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¿¹ÅÄ¤Ï¡¢°ìºòÇ¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ÇÍµÈ¤È¶¦±é¤·¤¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤Ãæ¡¢¥´¥ó¥É¥é¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍµÈ¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿¹ÅÄ¤Ë¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ä¡Ä
¡Ö¹ÈÇò¤Ï¸ÉÆÈ¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯ÍµÈ¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦¤»¡ÈÃ¯¤â¶á¤Å¤¯¤Ê¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÉÝ¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊÖ¤¹¥È¥·(¾Ð)¡£
º£²ó¤Ï¡¢ËÜ³Ê·ÜÎÁÍý¤Î¤ªÅ¹¡Ö¸×¥ÎÌç¤ä¤Þ¤È¡×¡Ê¹Á¶è¡¦¸×¥ÎÌç¡Ë¤Ç¡¢¡Ö·ÜÆù¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¡×¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Ãº²Ð¾Æ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ÈÈëÅÁ¤Î¥¿¥ì¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢¤´ÈÓ¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ê°ìÉÊ¡£
¤¦¤Ê¤®¤Î¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·Æ±ÍÍ¡¢ºÇ½é¤ÏÉáÄÌ¤Ë¡¢¤ª¼¡¤Ï½Ð½Á¤òÃí¤®¡¢¤ªÃãÄÒ¤±¤ÇÌ£¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÉ÷Ì£¤¬¥¹¥´¥¤¡ª ¤ª¤¤¤·¤¤¤Í¡Á·Ü¤ÎÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÍµÈ¡£
ÈîËþ¤Î¤ªÃãÏÒ¤À¤±¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡ª¡©
¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤È¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¦¿¹ÅÄ¤Ï¡¢·ÜÆù¤ò¸ý¤Ë¤·¡Ö¡÷¡ð¡ó¡õ¡ô¢¨¡Á¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤´¶ÁÛ¤ò(¾Ð)¡£
¼Â¤ÏÍµÈ¡¢½©¸µ¹¯¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤Ç¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤½¤¦¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¿¹ÅÄ¤Î¥²¡¼¥àÊ×Îò¤ò¾Ò²ð¡£½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ç¡¢Â¾¤Ë¤â¡ÖËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦²»¥²¡¼¤ä²Ä°¦¤é¤·¤¤¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£Â³¤¤Ï¤¼¤Ò¡ÖTVer¡×¤Ç¡ª
°ìÊý¡¢±£¤ì¤¿ÆÃµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤ÎÛØ¸¶¡£¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¤ò1300»þ´Ö°Ê¾å¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È·ÝÇ½³¦°ì¤Î¤×¤è¤×¤è¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡É¤ò¼«¾Î¤¹¤ëÛØ¸¶¤¬¡¢µ¤»ý¤ÁÎÉ¤µËþÅÀ¤Î¡ÈÄ¹¤¤Ï¢º¿¡É¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤°¤Ë¤ã¤°¤Ë¤ã¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤òÁàºî¤·¡¢ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¯¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó ¥Õ¥©¡¼¥ë ¥Õ¥é¥Ã¥È¡×¡£
¿¹ÅÄ¤ÈµðÂç¤Ê¤ª²Û»Ò¤Î¹ñ¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥é¥ó¥É¡×¤òÉñÂæ¤ËÂçËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
ÅÄÂ¼¤Ï¥²¡¼¥à¤Ç¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¹ÅÄ¤Ï¶¯µ¤¤Î¡Ö»ä¤ÏÂç¾æÉ×¡×Àë¸À¡ª
¤½¤ÎÏÓÁ°¤Ï¤¤¤«¤Ë¡ª¡©
¥×¥ì¥¤¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¤Ç¤ÏÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½Ð±é¼Ô¤Î¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤±ÇÁü¤ò¤Û¤Ü¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª
