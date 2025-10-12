#206 BDS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥ÜDay¤Ç¤¯¤Ã¤ー¡ª¤µ¤óÅÐ¾ì¡£¤·¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤óÃÂÀ¸Êó¹ð¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤âÃíÌÜ¤ÎÆüÍËÃÏ¹ö
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Èー¥¯
²¬ÅÄ»Õ¾¢¤Î¥Èー¥¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤ª¤«¤·¤Ð¡¢»þ¡¹¡Ö¥ª¥«¥¹ー¥¦¥£ー¥ô¥¡ー¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤á¤Ã¤¤ê¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Çº£½µ¤Î²¬ÅÄ»Õ¾¢¤ÎÂè°ìÀ¼¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µー¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ä¤Ê¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡¢BDS¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µー¤È¤Î¥³¥é¥ÜDay¡£ËèÇ¯1²ó¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê»Õ¾¢¤ÎÂè°ìÀ¼¤ËÇï¼ê¤ÇÅú¤¨¤ë¤·¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¹¥É¾¤Ê¤Î¤¬¡Ö¤ª¤«¤·¤Ð¡Ê¥ª¥«¥¹ー¥¦¥£ー¥ô¥¡ー¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤ÀÍ¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£½µ¤ÎÃæ·Ñ¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÏCM¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶ì¸À¤ò¶äºÂ¥Þ¥À¥à¤ËÄè¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¶á¥°¥Ã¤È¿°¤ò³ú¤à¤·¤«¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤¬ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê·î£±¥Úー¥¹¡Ë¡£¤ª¤«¤·¤Ð¤Î¿½¤·»Ò´Þ¤á¤ÆÁ´°÷¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤«¤·¤Ð¤Î¿½¤·»Ò¤ÎÂçµÜ¤Î¥í¥±¥Ã¥È¤¬º£½µ¤ÏÃæ·Ñ¥³ー¥Êー¤«¤é¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥Öー¥¹¤ËÆþ¤Ã¤ÆÃý¤ëÅ¸³«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥ï¥ó¥Áーーーーーーー¥à¡×
¤½¤ó¤ÊÍ¾ÃÌ¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢²¬ÅÄ»Õ¾¢¤È¤·¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î·Ú²÷¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥¦¥ê¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬»º¤Þ¤ì¤¿ÏÃ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¦¡¦¡¦¡¢¤Ê¤ó¤«³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¥à¥à¥à¡©¤Ê¤ó¤«³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¤ó¡©¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤À¤¾¡©
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î²¬ÅÄ»Õ¾¢¡¢ºòÆü¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡ÊMBS¡Ë¡×¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤Î¥¶¥¥ä¥Þ¤µ¤ó¤È¤·¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ë»Ò¤É¤â¤¬»º¤Þ¤ì¤¿ÏÃ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥¶¥¥ä¥Þ¤µ¤ó¤«¤é¤ÏÄ¾ÀÜÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÂð¤Ë¤â¤ª»ÒÍÍ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Èー¥¯¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥º¥³Žµ～～～¡ª
¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿½Ö´Ö¤Ï°¢Á³¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡¦¡¦¡¦¡£¤½¤ê¤ã～³ú¤ß¹ç¤ï¤Í～¤ï¡ª¥×¥íÌîµå¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥êー¥º¤ò¾ðÊó¥Ê¥·¤Ç¸«¤ë¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤Î¾ðÊó¤ò¼×ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²¬ÅÄ¡Ö¤¨¤Ã¡ª»³ºê¤¯¤ó¤ä¤í¡ª¤¨¤Ã¡©¤ªÁ°¤â¤«¡©¡×
¼ÆÅÄ¡Ö¤Ï¤¤¡¢Àè·îÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×
²¬ÅÄ¡Ö¤¨¤Ã¡ª¤¦¤½¤ä¤ó¡ª¼ÆÅÄ¤¯¤óÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¡©¡×
¼ÆÅÄ¡Ö¤Ï¤¤¡¢À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
²¬ÅÄ¡Ö¤¨¤Ã¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦～～¡×
¤È¤Ë¤«¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ªºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£½µ¤Ï»ö¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¤·¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¾Ð¤¤¤ÎÆü¡×¤Ë¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î»³Æâ¤µ¤ó¤ÈÈäÏª¤·¤¿¡ã¥Ð¥±¥â¥óµé¤ÎÌ¡ºÍ¡ä¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤Ê¤¡～¤ÈÃ¯¤â¤¬´¶¤¸¤ë¤°¤é¤¤Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£²ñ¿´¤Î½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¤·¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÀú¤ê¤Þ¤¯¤ë²¬ÅÄ»Õ¾¢¡¢¤³¤ì¤¬¡Ö¤ª¤«¤·¤Ð¡Ê¥ª¥«¥¹ー¥¦¥£ー¥ô¥¡ー¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö°Ê²¼¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¡ã¥Ð¥±¥â¥óµéÌ¡ºÍ¡ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÛ¡×
¡¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤¿¤À¤±
¡¦É¾²Á¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ
¡¦¥Á¥ç¥í¥Á¥ç¥í¤Ã¤ÈÃý¤Ã¤¿¤éÍ¥¾¡
¡¦²¶¤Ï·ë²Ì»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦1²ó½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤À¤±ÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤È¤Ï»³Æâ¤¯¤ó
¡¦»³Æâ¤¯¤ó¤«¤é¤Ï¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤ÈÁÇ¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤¬¤·¤¿¤¤¤È
¢¨Ãæ·Ñ¥³ー¥Êー¤ÇÅÅÏÃ¤Î¾õ¶·¤¬°¤¯ÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤â·Ò¤°¤¿¤á¤ËÃý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç·Ò¤°¤¿¤á¤Ë¡¦¡¦¡¦¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¿§¤ó¤ÊÏÃ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¥·¥ãー¥×206¤Ç¤¹¡£
¥²¥¹¥È¡Ö¤¯¤Ã¤ー¡ª¡×¤µ¤ó
ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¤´ÅÐ¾ì¡¢¡Ö¤³¤ó¤Á¤ãー¤¹¡×¤ÈÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï²¿¤«°ú¤Ã³Ý¤«¤ë¤¯¤Ã¤ー¤µ¤ó½Ð±é¤ÎCM¤ÎÏÃ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ìõ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÁÆ¬¤¯¤Ã¤ー¤µ¤óÏ©Àþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ·¼³ÁÍ¤Î²Ï¸¶¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò²¬ÅÄ»Õ¾¢¤¬Ç®ÊÛ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢¡¢
¤¯¤Ã¤ー¡Ö²¶¤¬¥²¥¹¥È¤Î»þ¤ËÊÌ¤ÎÅÛ¤ÎÏÃ¤¹¤Ê¡×
»ê¶Ë¿¿¤ÃÅö¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÊý¡¦¥í¥Ã¥·ー¤µ¤ó¤È±Ä¶È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¥Í¥¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
¡Öµµ¤Î»º¤ß¤¿¤Æ¤ÎÍñ¤òÄÙ¤·¤Æ¤¤¤¯¥Í¥¿¡×
¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢½ñ¤¤¤Æ¤Æ°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬°ì±þ½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢Ëå¤µ¤ó¤Î³Ø¹»¤Ç¥Í¥¿¤ä¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤À¤±¤ÇÈá¤·¤ß¡¢¶ì¤·¤ß¡¢Áþ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ç¤Ï±Æ¥Þ¥¤¥¯¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¤º¤Ã¤ÈÉñÂæ¤Ë½Ð¤º¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢2²óÀïÇÔÂà¤·¤¿·Ð¸³¤â¡£ÌîÀ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£½µ¤Ï¡Ö3¿Í¤ËÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¡×¤òÊç½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡ÖÁêÊý¤È¤Î°ìÈÖÂç¤¤Ê¥±¥ó¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡Ö¼¿¹õ¤Î»þÂå¤òÈ´¤±¤¿µÈËÜ¤ÎÏÃ¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÏÃ¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Â¿´ô¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Çú¾Ð¡ª¤ª¤«¤·¤ÐÂç´îÍø
º£½µ¤ÏBDS¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µー¤È¤Î¥³¥é¥ÜDay¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ªÂê¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥«ー¤Ï¥¤¥ä¤À¡×¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ç¤í¤Ã¤È¥¤¥ä¤Ê¥Ð¥¤¥«ー¤«¤é¡¢´°Á´¥¢¥¦¥È¤Ê¥Ð¥¤¥«ー¤Þ¤Ç¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÌ¢±ä¤ëÁ´¤Æ¤Î¥Ð¥¤¥«ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸½ºßÂè12¥·ー¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Á¥å¥Ë¥ó¥Ô¥Ë¥ç¥ó¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡ËÁè¤¤¤Ïº®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡ã¥ï¥ó¥ï¥ó¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥óµÆÃÏÉ×ºÊ¡ä¤ÎÁ´²óÅú¤Ç¤¹¡£
¡ã¥ï¥ó¥ï¥ó¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥óµÆÃÏ±üÍÍ¡ä
⭐︎Åð¤ó¤À¥Ð¥¤¥¯¤ÇÁö¤ê½Ð¤¹
⭐︎²ÖÊ´¾É¤Ê¤Î¤ÇÁö¤ë¤È¤¯¤·¤ã¤ß¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
⭐︎¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ËÆü»±¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë
⭐︎¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬¾å¤Ë¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¥Ð¥ó¥¶¥¤¾õÂÖ
⭐︎ÀÖ¿®¹æ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤éÎ¾Â¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ã¥ï¥ó¥ï¥ó¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥óµÆÃÏ¤µ¤ó¡ä
¡ýÊÌ¤ìºÝ¡¢É¬¤º¡Ö¥Ð¥¤¥Ð¥¤¥«ー¡×¤È¸À¤¦
¡ý°ÂÁ´±¿Å¾²á¤®¤ÆLoop¤ËÈ´¤«¤µ¤ì¤ë
¡ý¥Ð¥¤¥¯¤ò¥È¥Ê¥«¥¤¤Ë°ú¤«¤»¤Æ¤¤¤ë
¡ý¾¡¼ê¤Ë¾®³Ø¹»¤Î¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë
¡ý¥Ï¥ó¥Þー¥Ø¥Ã¥É¥·¥ãー¥¯¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ¬¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤
Íè½µ¤Î¤ªÂê¡Ö¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¡¢µÕ¤ËÉÝ¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¡©¡×
²óÅúÎã¡ËÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤¬Ëè½µ1000±ß¤¯¤ì¤ëÎÙ¿Í
²óÅúÎã¡Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¾¡¼ê¤Ë²¹¤á¤ÆÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ë
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°&¶ÈÌ³Ï¢Íí
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Èー¥¯¤Ç¤Ï¤ª¤«¤·¤ÐÄ´ººÂâ¤Î¤Þ¤°¤í·»Äï¡¢Ãæ·Ñ¥³ー¥Êー¤ÇÅÔÆâ¤òÅìËÛÀ¾Áö¤·¤¿ÃÝÀîÍ³²Ú¤µ¤ó¤È¾®ÂðÀ¤¿Í¥¢¥Ê¤¬»²Àï¡£
£µÊ¬ÄøÅÙ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ðËÜ¥¢¥é¥¤¤Á¤ã¤ó¤¬ÄûÀµ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãý¤ë¤´¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÄûÀµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬ÅÄ»Õ¾¢Û©¤¯¡Ö¼Õºá¤ÏTKOÌÚ²¼¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¡×¡¢¤½¤³¤Ç¡ÖÄûÀµ¤Ï¥¢¥é¥¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤â¤Î¡×¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Íè½µ¤Ï¥²¥¹¥È¤Ë¥â¥Î¥Þ¥Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¿ÀÆà·î¤µ¤ó¡×ÅÐ¾ì¡£
¼ÁÌä&¥á¥Ã¥»ー¥¸¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¥â¥Î¥Þ¥Í¤ÏÁ´¤¯¤·¤Ê¤¤Î®¤ì¤â¥¢¥ê¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬º£Æü¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ê¥·¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¢¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥×¥ÁÎ¹¹Ô¡×
Æüµ¢¤ê¤Ç¤ª½Ð³Ý¤±¤·¤¿ÏÃ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿±ó½Ð¡¢·ä´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Î¹¹Ô¡¢¥×¥ÁÎ¹¹Ô¤Ë¤«¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éOK¡¢¥áー¥ë¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆBDS¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¤ÏÍè½µ¤«¤é¿·¥³ー¥Êー¡Ö»ä¤Î¤³¤À¤ï¤êÅÁ¤ï¤ê¤Þ¥»¥ó¥µー¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£
¿Í¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¥áー¥ë¤òÆÉ¤Þ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¥áー¥ë¤ÏÃÝÀîÍ³²Ú¤µ¤ó¤¬ÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤ª¤«¤·¤ÐÄ´ººÂâ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö±ö¿É¤Á¤ã¤ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡ÖÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¤¤¯¤é²Ô¤²¤ë¤Î¤«¡©¡×¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¹¤Ç¸«³Ý¤±¤¿Êý¤Ï°ìÀ¼³Ý¤±¤Æ¾å¤²¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ª¤«¤·¤Ð¤Î¤·¤ã¤Ù¤ê¾ì£²¡×ÍÑ¤Ë¹ÃÈå¤Á¤ã¤ó¤¬²¬ÅÄ»Õ¾¢¤È¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£
¤É¤³¤«¤Ç¤½¤Îµ»ö¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
ÊÄÅ¹¥¬¥é¥¬¥éSeeYou～¡ª
