自民党元幹事長の石原伸晃氏（68）が12日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）にゲスト出演し、党総裁選で敗北した小泉進次郎農相（44）に言及した。

農作物についてのトークで、「私、都市農業研究会の会長というのを15、16年やっていたんです」と明かした。

そんな話の流れから、小泉氏とコメ価格の再高騰について話題が移った。同氏は高騰するコメ価格を抑制を目的に、政府備蓄米を放出。随意契約により、5キロ当たり2000円台の価格を実現して評価された。

小売店の店頭には現在、新米が並び始めているが、昨年に近い額まで価格が高騰している。石原氏は「みんなね、またコメの値段が上がってきたから、けしからんって声は多いけど、政府の備蓄米を“この値段でお前ら買え、売れ”って、官製価格に戻したわけでしょう？なかなか自由主義の社会で、物の値段が上がったからやるって、それは度胸がいりますよ？それは私は評価している」と、小泉氏の思い切りの良さを称賛した。

その一方で、「彼はやっぱりこれからだね」とも。党内の亀裂を恐れてか、選挙期間中は各候補が思い切った政策論争をする場面はほとんどなく、小泉氏も選択的夫婦別姓や解雇規制の見直しなど、昨年の総裁戦で掲げた政策を封印した。

石原氏は「この間（総裁選）みたいに、何も言えなかったら、持ち味ないし。高市さんは何も言わなかったけど、持ち味は殺しちゃいけないよね」と、守備的な展開を残念がった。

自身については、「私も派閥の会長をやってたから、眉間にしわを寄せて、持ち味殺してたんで、今は（思い切っている）…」とジョークも。「爆笑問題」太田光からは「今、楽しそうですねえ」とツッコミが入っていた。