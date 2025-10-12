１０日のフジテレビ「酒のツマミになる話」には、本田望結がゲスト出演した。

３歳から同じ事務所で幼なじみと呼べる鈴木福との関係についてトーク。当時、週１でレッスンを受け「福ちゃん、ぎゅーくらいの感じだった」というが「中学、高校くらいから明らかに対応が冷たくなったんですね」と明かした。

年齢を重ねたことによる変化と見られるが、望結は「大人になったから仕方ないと思っていたら最近、進展がありまして。姉の真凜と福ちゃんが映画で共演するんですよ。そしたら、私とはご飯行かないのに（真凜と）行ってるんですよ。私のアイスショーは来ないのに（真凜のショーには）行ってるんですよ」と説明。真凜と鈴木の食事会に鈴木から誘われ、断ってしまったこともあるという。

最近、真凜と鈴木の食事会に真凜から誘われ、３人で会食したことも告白。「福ちゃん、セットアップ着てるんですよ」と、ときめいたことを吐露した。

これに千鳥・大悟は「わしらが今聞いてたら、望結ちゃんの方が意識してるで」と指摘。ザ・ぼんちの里見まさとも「福ちゃんのこと、好きちゃうの？」と直撃した。

立ち上がった望結は「あれ？好きか？好きなのか、これは」と頭に指をつん。ノブは「三角関係で、愛菜も入ってくる」と、やはり鈴木と縁のある芦田愛菜の名を挙げ、オチをつけた。