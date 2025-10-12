¡Ö¼«Ì±¤«¤é¸øÌÀ¤òÀÚ¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿¿Í»ö¤Ç¤Ï¡©¡×µÜº¬À¿»Ê¤Îµ¿Ìä¤Ë¡¢´äÅÄÌÀ»Ò»á¡Ö¤À¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¸µNHK¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È´äÅÄÌÀ»Ò»á¤¬12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ï10Æü¤Ë¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤È²ñÃÌ¤·¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÀÆÆ£»á¤Ï²ñÃÌ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ»ÑÀª¤ÇÁê°ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÎ¢¶â»ö·ï¤Ë´Ø·¸¤·¤¿µì°ÂÇÜÇÉ¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¤ò´´»öÄ¹Âå¹Ô¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¹â»Ô»á¤Î¿Í»ö¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡MC¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼µÜº¬À¿»Ê¤Ï¼«Ì±¤Î¿·¼¹¹ÔÉô¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸øÌÀÅÞ¤È¥Ñ¥¤¥×¤¬¤¢¤ë¿û¡ÊµÁ°Î¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤ä¸øÌÀÅÞ¤Ë¸·¤·¤¤Êý¤¬ÂçÊÑÂ¿¤¤¡£¤Ç¡¢ÇëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¡£¸øÌÀÅÞ¤«¤é¤¹¤ë¤È¥±¥ó¥«Çä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í»ö¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡´äÅÄ»á¤â¡Ö¤½¤¦¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¼õ¤±¼è¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¿Í»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¤¬¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¹â»Ô»á¤¬¡ÖÁíºÛ¤¬»ä¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÎ¥Ã¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£ÁíºÛ¤¬Âå¤ï¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿Ï¢Î©¶¨µÄ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö»ä¤«¤é¿È¤ò°ú¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤³Ý¤±¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¼¥í²óÅú¤À¤«¤é¡£¸øÌÀÅÞ¤«¤é¤Ï³Î¤«¤Ëµ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤¤¿Í»ö¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Äó°Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥¼¥í²óÅú¤Ê¤ï¤±¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ëÏÀ¤¢¤ê¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡µÜº¬¤Ï¡ÖµÕ¤Ë¡¢¤³¤Î¿Í»ö¤ò¸«¤ë¤È¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¸øÌÀÅÞ¤òÀÚ¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¡¢Ï¢Î©²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¤ÎÅÞÆâ¿Í»ö¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¡£´äÅÄ»á¤Ï¡Ö¤À¤È¤·¤¿¤éÊªÀ¨¤¤ÀïÎ¬²È¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡Ê26Ç¯´Ö¤ÎÏ¢Î©´Ø·¸¤Ç¡Ë²¿²ó¤â¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¤â½¤Éü¤·¤Æ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ëº£²ó¤À¤±¤¬ºÇ¸åÄÌÄ¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£²óÁª¤Ð¤ì¤¿¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¾È½à¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£