◆ＹＢＣルヴァン杯準決勝第２戦 柏４―１（２戦合計５―４）川崎（１２日・三協Ｆ柏）

川崎は第１戦を３―１で制したが、アウェーでの第２戦に先制しながら１―４で逆転負けし、２年続けての準決勝敗退。６年ぶりの決勝進出を逃した。シュート数は４対１９と劣勢だった。

ＤＦ佐々木旭は、センターバックの相方・ウレモビッチが後半１１分に退場後は５バックの中央に入り、途中投入された若手ＤＦ土屋、神橋を含むＤＦ陣を引っ張ったが、逆転負けに無念さをにじませた。

「タイトルを取りたい思いがすごく強かった。リーグはなかなか厳しい状況で、ルヴァン杯に懸ける思いが強かったので、取れなくて悔しい」

今季の柏と対戦した４戦中３戦に出場したが「３試合とも同じような展開で、後半に押し込まれてしまう。自分たちが修正できなかったところは、すごくもったいなかった。自分たちがボールを握る、一人一人がボールを欲しがる、勇気を持って持ち運ぶとか、そういうのをやっていかないと。ずっと相手ボールで守備をする状況の、難しいゲームだった。もう少し自分たちの良さを出していかなければいけなかったと思う」と分析した。

退場者が出たことで、ホームチームがさらに勢いを増した。佐々木は「１０人になり、難しい状況をつくってしまった。その前に、もう一点取る姿勢をもっと見せていかなければいけなかった」と悔しがった。シーズン残りのリーグ戦に向け「応援してくれている方たちのためにも、しっかりと切り替えて、全部勝つ気持ちでやっていきたい」と必死に気持ちを切り替えた。