声優の竹達彩奈さんが11日、テレビアニメ『葬送のフリーレン』のイベントに初登場。絶大な人気を誇るキャラクター・アウラの声を担当した竹達さんが、ファンに感謝の気持ちを伝えました。

竹達さんが登場したのは、『葬送のフリーレン』放送2周年を記念した第1期振り返り特別上映【旅の記憶】の舞台挨拶。今回、竹達さんが声を担当したアウラが出演する第2章『断頭台のアウラ編』が上映されました。

上映終了後、観客からの拍手の中ステージに上がった竹達さんは「1人での登壇に緊張しています。まさかアウラで舞台に立たせてもらえるなんてうれしい」と挨拶しました。

竹達さんが声を担当した大魔族・アウラは、わずか3話のみの登場にもかかわらず、圧倒的な存在感で多くのファンを魅了した人気キャラクター。竹達さんは「出演のお話をいただいた際、『葬送のフリーレン』は話題の作品で名前も知っていたので、それに原作でも人気なキャラクターだということで、うれしい気持ちになりました」と、出演が決まった当時を振り返りました。

また、イベントでは、共演した声優陣から募集した質問に竹達さんが答えるコーナーも。フェルン役の市ノ瀬加那さんからの『竹達さんご自身が欲しい魔法は？』という質問に対して、竹達さんは、普段の生活でのエピソードを交えながら「なくしたものを見つける魔法」と回答。

また、フリーレン役の種粼敦美さんからの「アウラがここまで人気のキャラクターになるか想像していましたか？」という質問に対しては「全然思っていなかったです。私の知らない間にどんどんキャラクターが大きくなっていって自分が追いつかないほど色々と話題になっていてうれしい」と答えました。

そして、改めてファンに向けて「私自身としても、今回初めて『葬送のフリーレン』のイベントに立たせていただけて、うれしい気持ちでいっぱいです。アフレコ当時の思い出や、どんな気持ちでアウラと向き合ってきたかなど、改めて私自身も思い出すことができました。アウラは自分の想像以上に話題になって、2年経っても愛していただけるキャラクターになって幸せな気持ちです。フリーレンたちの旅はこれからも続きますので、皆さんぜひ応援していただいて、楽しんでいただけたらうれしいです」と感謝の気持ちを伝えました。