ハナコ岡部「チョコプラさんがあんな燃え方して…」「みんな『怖い時代だね…』って」
お笑いトリオ・ハナコの岡部大（36歳）が、10月11日に放送されたトーク番組「考えすぎさん」（テレビ東京系）に出演。先日、「素人はSNSをやるな」と発言したことが大炎上したお笑いコンビ・チョコレートプラネットの松尾駿（43歳）について語った。
「考えすぎさん」は、岡部、ファーストサマーウイカ、DJ松永、そしてプロデューサーの佐久間宣行氏が、さまざまな“雑談”をしていくトークバラエティ番組。2020年9月から不定期で放送・配信されていた前身番組が、このたび4年ぶりに復活、3週連続で放送される。
その中で、危ないことは言ってはいけない、でも面白いことも言わなければならないという昨今の芸能界について、佐久間氏が「このご時世にさ、芸人やっていくの大変でしょ？」と質問。
これに岡部は「そうですね…それこそ最近だと、チョコプラさんが、一緒に（番組に）出てるチョコプラさんがあんな燃え方して…」と答え、「でも、みんな知ってるじゃないですか。だって松尾さん、あんなに平和な人いないし、そういうつもりで言ってるわけじゃないのに、あそこだけ切り取られ方すると、ああいう燃え方するんだ、とか。なんか怖くて…」と語る。
そして「この間、（有吉の）壁の収録があったんですけど、なんかみんな『怖い時代だね…』って」と恐れおののいていたと、現場の空気感を語った。
