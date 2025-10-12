Image: Shutterstock

電気の自給率100％、いいね。

我々の身近な存在であるコンクリートが、でっかい「コンクリート電池」として電力を作ったり供給してくれるようになりました。

本来、コンクリートは絶縁性の性質を持ち、電気を通すことはありません。しかし2023年、米マサチューセッツ工科大学（MIT）の研究者らは、コンクリートの主成分であるセメントにナノスケールのカーボンブラックと電解質を混合することで、電子伝導性を持つ「カーボンコンクリート」を作り上げました。

さらにそれを塩化カリウムなどの電解質に浸すと、炭素構造上に蓄積する荷電粒子が生成されます。それら2つの電極を絶縁層で隔てることで、エネルギーを蓄える、すなわち「コンクリート電池」が誕生するのです。

そして今、MITによると、その「コンクリート電池」の蓄電容量が当初に比べて約10倍にまで増加。本格的な電力供給のための実用化に近づいたと発表しました。

研究者らが、電池製造やエネルギー貯蔵に最も適した電解質や電極に関する研究を重ねた結果、第四級アンモニウム塩とアセトニトリルを組み合わせた有機電解質が最適解だとわかったのだそう。

今のところ蓄電量は一般家庭の1日分の消費電力

今のところ、電子伝導性炭素コンクリート（略称「ec3」）は5立法メートルほどの体積で、一般家庭の1日分の消費電力に相当するエネルギーを蓄えることができるとのこと。これは、冷蔵庫ほどの体積があれば、冷蔵庫を1日稼働させられる電力量に相当する計算。

他にも、構造物の健全性をはかるためのシステムに応用できる可能性があるなど、今後の研究次第でさらに用途が広がるかも。

まだまだ蓄電量など、現在市販されているバッテリー製品には及びませんが、世界中で大量に使用されるコンクリートそのもので発電や蓄電ができるようになれば、資源やエネルギー問題を解消する大きな一手になるかもしれません。そこら中の建物が、自分で使う電力を自分で賄えるようになったら、と思うと未来が明るく見えてくる気がします！

Source: MIT News