金融資産7000万円・70歳女性「40代半ばで離婚し子ども4人を育てながら」老後の備え5000万円以上を達成するまで
相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住70歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
居住地：東京都
リタイア前の職業：正社員
リタイア前の年収：650万円
現在の金融資産：預貯金1500万円、リスク資産5500万円
これまでの年金加入期間：国民年金480カ月、厚生年金488カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：6万2219円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：厚生年金基金3万5425円
年金以外の収入：給与収入4万円（マンション清掃のパート）、株の配当3万円
ひと月の支出：15万円
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「ちょうどいい」と回答しています。
その理由として、「海外に住んでいる娘家族に会いに行くのにも、金額のことを気にせずビジネス（クラス）で出かけられますし、他の兄弟とも気楽に外食も旅行にも出かけられます」とコメント。
退職時の金融資産は「4800万円程度」。そこから運用を行い「ここ数年は（投資方法を）アメリカ株のインデックス投資に変えたことで、資産が大きく増えた」と説明されています。
「40代半ばで離婚して、子ども4人を育てて来ました。（離婚した）当時は、子どもは高校生、中学生、小学生2人で、養育費はもらいましたが、4人を奨学金を利用せずに大学を卒業させるのに、本当に大変なお金がかかりました」と苦労もあった様子ですが、「56歳で末っ子が大学を卒業したので、全力で貯金をして、そのうち半分は、円高だったのを理由に米国債に変えて」資産を増やし、「退職時にほぼ目標を達成」したと言います。
70歳を迎えた現在、実際に年金生活を送る中で、老後資金はやはり「5000万円」程度でちょうどいい、と感じているとのこと。「退職した後に、資産運用で2000万円も資産が増えるとは、全く想像すらしていませんでした。（昨年痛めてしまった）膝の痛みが取れたなら、もっと旅行に行くつもりです」とコメントされていました。
「長い間、忙しく働いてきたので、毎日がとても暇です。子どもたちは全員共働きで、どの家族も年収2000万円以上稼いでいるパワーカップル。孫も9人になりました。そのため週2日は、夕食作りや家の片付け、孫のお世話で、娘たちの家事援助もしています。悩みごとは私自身の健康だけ」と、家族とのつながりを持ちながら暮らしているそう。
老後資金に不安を抱えている現役世代には、「若い世代は、老後資金の前に子どもの学費もかかりますよね。でも、若い頃からコツコツと貯金して、そのうち半分はインデックス投資に回して、複利効果でお金を増やせば、若いうちからお金に縛られる生活から自由になれます。皆さん頑張って」とエールを送られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
