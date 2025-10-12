一ノ瀬颯、再び伊藤茂騎と“ソウルをひとつに” 『絶対零度』オフショットに『リュウソウジャー』ファン歓喜「勇猛の騎士の2人だからこその連携」
俳優の沢口靖子が主演を務める月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（毎週月曜 後9：00〜）の初回放送のオフショットがXで公開された。
【写真あり】一ノ瀬颯が再び伊藤茂騎と“ソウルをひとつに” 『絶対零度』オフショット
『絶対零度』は、2010年からスタートした人気作品で、今作はシリーズ誕生15年のシーズン5にあたる新章。新たな犯罪に挑む姿を新キャストによって描き、新シリーズの舞台は「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす「情報犯罪」の犯人たちを追う捜査機関で、匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される「特殊詐欺」や「サイバーテロ」など、私たちの身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の情報犯罪に立ち向かう。
公開されたのは南方睦郎（一ノ瀬颯）のオフショット。「劇中で南方が2階から飛び降りるこのシーン実は、飛び降りていたのはスタントアクターの伊藤茂騎さんでした！」と明かされた。さらにアクション監督を務めたのは、おぐらとしひろだった。
3人は『騎士竜戦隊リュウソウジャー』（2019）で共演。一ノ瀬はコウ／リュウソウレッド役で主演し、伊藤はリュウソウレッドのスーツアクターを、おぐらはコウの相棒の騎士竜であるティラミーゴのスーツアクターを務めていた。一ノ瀬は「最初からハラハラドキドキの展開でしたね！南方のキャラも分かっていただけたのではないでしょうか。そして今回のアクションシーンで僕の吹替で入ってくださったのは、しげさんこと、伊藤茂騎さんでした！最高の再会でした」とポストし、「おぐらさんに呼んでいただいてこうしてまた颯くんの吹き替えやらせていただき、うれしかったです」と投稿していた。
ファンは「さすが息ぴったり」「勇猛の騎士の2人だからこその連携」と反応していた。
【写真あり】一ノ瀬颯が再び伊藤茂騎と“ソウルをひとつに” 『絶対零度』オフショット
『絶対零度』は、2010年からスタートした人気作品で、今作はシリーズ誕生15年のシーズン5にあたる新章。新たな犯罪に挑む姿を新キャストによって描き、新シリーズの舞台は「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす「情報犯罪」の犯人たちを追う捜査機関で、匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される「特殊詐欺」や「サイバーテロ」など、私たちの身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の情報犯罪に立ち向かう。
3人は『騎士竜戦隊リュウソウジャー』（2019）で共演。一ノ瀬はコウ／リュウソウレッド役で主演し、伊藤はリュウソウレッドのスーツアクターを、おぐらはコウの相棒の騎士竜であるティラミーゴのスーツアクターを務めていた。一ノ瀬は「最初からハラハラドキドキの展開でしたね！南方のキャラも分かっていただけたのではないでしょうか。そして今回のアクションシーンで僕の吹替で入ってくださったのは、しげさんこと、伊藤茂騎さんでした！最高の再会でした」とポストし、「おぐらさんに呼んでいただいてこうしてまた颯くんの吹き替えやらせていただき、うれしかったです」と投稿していた。
ファンは「さすが息ぴったり」「勇猛の騎士の2人だからこその連携」と反応していた。