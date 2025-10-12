川崎ポスター掲示場（資料写真）

任期満了に伴う川崎市長選が１２日、告示された。過去最多となる６人が届け出し、４選を目指す現職に新人５人が挑む構図。福田市政３期１２年の評価や多選の是非などが争点となる。１５５万人超が生活する都市のかじ取り役を決める論戦の幕が開けた。投票日は２６日で、即日開票される。

立候補したのは届け出順に、会社員の新人・國谷涼太氏（２５）、政治団体役員の新人・野末明美氏（６０）＝共産推薦、プログラマーの新人・宮部龍彦氏（４６）、現職の福田紀彦氏（５３）、元川崎市議の新人・山田瑛理氏（４２）、清掃員の新人・関口実氏（６７）。宮部氏は諸派で、その他の５人は無所属。届け出を済ませた各候補は市内各地で政策を訴え、支持を呼びかけた。

國谷氏は東京に負けない子育て支援を掲げ、若者・子育て世代に選ばれる街を目指す。官民の人材交流の促進も訴え「最後まで明るく元気に皆さんと一緒に走り抜けたい」と誓った。

野末氏は「市民の声を聞き、市民生活に寄り添う川崎市を、市民の方々とともにつくっていきたい」と声を上げた。共産党の推薦を受けており、同党市議や市民団体らが駆けつけた。

福田氏はこれまでの実績を強調し、市政継続を訴える。「次の４年間もしっかりと市民市長として役目を果たしていきたい」と声を上げ、自民の市議や立憲の議員らも激励した。

自民党市連に離党届を提出している山田氏は子どもや大人が「挑戦できる街」を見据える。「皆さんの声に応えたい。幸せな今を積み重ね、よりよい川崎の未来を描きたい」と語った。

関口氏はヘイトスピーチ対策強化などを掲げ、「川崎で何ができるか、みんなで考え、市民と市民が話し合い、市民運動などの協力を得て強い川崎をつくっていきたい」と呼びかけた。

２０１３年以来、衆院選とは重ならない単独での市長選となり、投票率の行方も注目される。期日前投票は１３日から市内の区役所などで行われる。

１１日現在の市内の有権者数は１２７万９９５５人（男６４万５１４８人、女６３万４８０７人）。

◆おことわり 川崎市長選に立候補している宮部龍彦氏については、経歴や出馬に当たっての主張に著しい差別的言動があり、差別が拡散する恐れがあるため、異なる扱いとしております。