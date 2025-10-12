【10/13〜10/19の運勢】10月3週目の運勢はどうなる？SUGARさんが贈る12星座占いをチェック！

isutaでは今週も、SUGARさんが贈る週間占いを配信。2025年下半期の占いも公開しているので、ぜひ併せてチェックしてくださいね♡

この世でしかあり得ない！



今週のおひつじ座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のおひつじ座は、見たくなくても見えてしまうほどの現実が今目の前に在ることをしかと認識していこうとするような星回り。

『秋夕焼け千手観音薄目開け』（かまた純子）という句のごとし。菩薩が「薄目を開けた」とは、平常心を超えて、思わずこの世の情景に目を見張ったということ。それは菩薩でさえ見ずにはいられない、ないし、みずから重いまぶたを上げて迎えたくなるような光景や現実が、この世にあるのだという“再発見の奇跡”の表れでもあるはず。あなたもまた、目を閉じていたのにどうしても開かされてしまうような、急にこの世に引き戻されるような“逆転”や“まなざしの強制”を経験していきやすいでしょう。

ことばは鳥のように



今週のおうし座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のおうし座は、無意識的に囚われていた文脈のもつれやこんがらがりから、脱していこうとするような星回り。21世紀に入ったあたりから、アリストテレスから近代のモラリストたち、そして功利主義まで伝統的に書き継がれてきた幸福論はぱたりと書かれなくなって、その代わりに不幸論や苦悩論が盛んに書かれるようになってきました。最近では、某新総裁のスピーチを機に「ワークライフバランス」という言葉がふたたび日の目を浴び、さまざまな仕方で人びとの口に上っていたわけですが、そこでもほとんどの話者は無意識のうちにこの語を「ワークがライフに優先される不幸や苦しみ」という文脈で捉えていたように思います。あなたもまた、みずからに訪れた幸福や、これから掴み取りたい幸福について、率直かつ素朴に語っていきたいところです。

苔と菌



今週のふたご座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のふたご座は、周囲からは分からない形で受け取った贈り物の重みに感じ入っていくような星回り。『爛々と昼の星見え菌（きのこ）生え』（高浜虚子）という句のごとし。これはまだ精神が不安定な少年が混乱のさ中で体験した偶発的な出来事というより、かなり自覚的かつ狙い澄まされた表現でしょう。さらに「長野俳人別れの為に大挙し来る」という注記を考慮しても、「昼の星」とは何らかの比喩である可能性が高いように思われます。あなたもまた、気が付かない内に自分に与えられていた価値ある体験やその豊かさについて、改めて目を向け直していくべし。

しるしを見つける



今週のかに座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のかに座は、自分の品性の中に「天」が備わっていることを思い出していこうとするような星回り。エマソンは問う。なぜ私たちは「機械的な行為を繰り返し、ぜがひでも出しゃばって、自分の思いどおりにせずにはおかず、ついには社会の求める犠牲や美徳が厭わしくな」り、結果的に「惨めな干渉ばかり繰り返すおせっかい屋」になってしまうのか、と（『霊の法則』酒木雅之訳）。エマソンいわく、それは「意志が自然より優位にある」という誤った思い込みのせいであるという。あなたもまた、偽りの謙虚さを発揮して自分を過小評価するのでなく、自分を信じて「ただ従うだけ」に徹してみるといいでしょう。

灯台下暗し



今週のしし座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のしし座は、本来なら知りえない世界の証しや証言者との縁が浮上してくるような星回り。『地の底で秋見とどけし子芋かな』（長谷川零余子）という句のごとし。掲句の主人公は「子芋（こいも）」。おそらく作者が掘り出されたのであろうそれは、長く地中に潜み、親芋のかたわらで育ってきた、地表を見たことがない存在。そんな子芋が「地の底で」秋を「見とどけし」というのは、人間が想像しえぬ“もうひとつの秋”が地中にもあるのだ、という逆転的な視点を提示しています。あなたもまた、掲句における「子芋」にあたる存在が何かとキーになっていきやすいでしょう。

記憶を頼りに夢を見る



今週のおとめ座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のおとめ座は、土地に埋まっている記憶をたよりに、集合的な夢の続きを見ていこうとするような星回り。宗教学者の中沢新一がいうように、どんなに鉄道や自動車道や近代的な都市デザインが、古代の参道や聖地を分断し、その記憶を乱暴に書き消そうとも、実際にそこに住む人間が街への愛着を失わず、かつての夢を見続ける者が絶えなければ、代田橋のようにその後「沖縄タウン」ができて変身を遂げたように、何度でもよみがえっていくのかも知れません。そんな風にそこに住む「夢を見る」人間の存在によって、生命線を保ち続けている町があるという厳然たる事実は、今のあなたにとっても確かな指針になってくれるはず。あなたもまた、「夢を見る」人間のひとりとして、何かしら縁を感じる土地や場所の記憶にアクセスしてみるといいでしょう。

惑う人ほど奥行きが出る



今週のてんびん座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のてんびん座は、自分なりの「穴」や「闇」に迷いながら帰っていこうとするような星回り。『帰り行く闇を探して穴惑』（満田春日）という句のごとし。私たちは時に対極にあたる「闇」や「穴」、すなわち、言葉を要さない関係や理屈や常識では説明できない体験がゆるされ、誰からも評価や判断を下されずにすむ世界が必要なのであり、むしろそこに帰っていくことが正気を保つ条件となっているのではないでしょうか。あなたもまた、狂気を防ぐものは光ではなく闇への回路をきちんと開いていくことなのだという逆説をよくよく胸に刻んでいくべし。

阿呆になる



今週のさそり座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のさそり座は、人間として今以上に自由な在り方を深めていくことができるのだと、ハッとさせられていくような星回り。鎌倉時代に踊り念仏を広めた一遍上人は「捨てることを捨てよ」と説きましたが、ほぼ同時期のドイツに生きた神秘主義者マイスター・エックハルトもまた＜内なる貧しさ＞という言い方でそれに相通じる教えを説いていました。いわく、積極的な意味での＜貧しさ＞には二種類あり、一つは＜外なる貧しさ＞、つまり物を所有することなく文字通り貧しく生きようとする生き方で、これ自体は外的要因も相まっていま大半の日本人が痛感させられているところでもある訳ですが、これはまだ十分な貧しさではないのだと言うのです。あなたもまた、そうした不意の一致のなかで、自意識を忘れ、意志を捨てられる瞬間を一秒でも長く感じられるようにしていきたいところです。

呼びかけと応答



今週のいて座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のいて座は、どこか懐かしさを感じる民話的世界にすっと入りこんでいくような星回り。『橡の実のつぶて颪（おろし）や豊前坊』（杉田久女）という句のごとし。少なくとも作者において、自然は単に美しかったりリフレッシュさせてくれるような「景色」や「田舎」などではなく、人間と神話的存在とが交錯するリアルな場に他ならない。そして「飛び交う橡の実」、「重量感のある風」、「豊前坊」が三位一体となることで、読者をそうした超自然的な民話世界へと引きずりこんでいるのです。あなたもまた、痛みや実感を介して、より「なまなましい」世界線へ繋がっていけるかも知れません。

ぶん殴られてあったけえ





「詩人になろうと望む人間の探究すべきことの第一は、自己自身を認識すること、それも全面的に認識することです。自分の魂を探索し、綿密に検査し、誘惑し、学ぶことです。自分の魂を知ったら、すぐにそれを養い育てなければなりません。」



今週のやぎ座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のやぎ座は、自分自身や人生を、全く触れたことも経験したこともない場所へとあえて置いていこうとするような星回り。フランスのアルチュール・ランボー自身は、詩の使命や力についてどのように考えていたのでしょうか。知人であるポール・ドメニー宛の書簡（見者の手紙）のなかでこう書いています。あなたもまた、そうした「詩人の務め」を果たしていくことがテーマとなっていくでしょう。

あえて言わねばならぬこと



今週のみずがめ座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のみずがめ座は、感情のただ中に身を浸すべく工夫を凝らしていこうとするような星回り。『身にしむや亡妻の櫛を閨に踏（ふむ）』（与謝蕪村）という句のごとし。作者があえてフィクションとしての「亡妻」という設定をつくったのも、失ったと思い出すことでしか愛が実感できない人間のかなしさを、驚くほどに切実に描き出すためだったのではないでしょうか。あなたもまた、自分にとっての「亡妻の櫛」をある日ふいに踏んでしまうかも知れません。

魔法のテコ入れ



今週のうお座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のうお座は、自分の人生に必要不可欠なものとは一体何だろうかと、改めて自問自答していこうとするような星回り。文芸誌『パリ・レビュー』のインタビューにおいて、村上春樹は長編小説を書いているとき、午前4時には起床し、5〜6時間ぶっ通しで仕事をし、午後はランニングをするか水泳をするかして（両方ともすることもある）、雑用を片付け、本を読んで音楽をきき、夜9時には寝るのだと答えていました。というのも、長編小説を書き上げるには精神的な鍛練や気の持ちようだけではどうにもならず、「体力が、芸術的感性と同じくらい必要」となるからだと強調しています。あなたもまた、自身の生活習慣をもっとも優先すべき課題や関係性に応じて、よりふさわしいものに作り変えていくことが課題となっていくでしょう。

