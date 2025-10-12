サザンオールスターズの桑田佳祐が主催した一夜限りのフェス「ＴＯＫＹＯ ＦＭ開局５５周年×『桑田佳祐のやさしい夜遊び』放送３０周年『九段下フォーク・フェスティバル’２５』」（日本武道館）で、前座を務めたシンガー・ソングライターの田内洵也（３６）が、１１月１９日にタワーレコード限定シングル「深川のアッコちゃん」を発売することが１２日、発表された。

田内は都内近郊のバーで客のリクエストに応じて歌う“流し”のシンガー・ソングライター。２０１７年に演奏したバーの常連客が桑田という奇跡的な縁をつかんだ。この春、桑田の「俺が一曲面倒見てやるよ」という言葉から、２０２４年に自主制作アルバムに収録されていた楽曲のリアレンジを提案。桑田プロデュースによる「深川のアッコちゃん （ｐｒｏｄｕｃｅｄ ｂｙ 夏 螢介 ａ．ｋ．ａ． ＫＵＷＡＴＡ ＫＥＩＳＵＫＥ）」をタワレコ限定シングルという形でのリリースすることが決まった。

田内は「かねてより敬愛してやまないミュージシャン・桑田佳祐さんに楽曲プロデュースを担っていただけるなんて！これは果たして夢ではないのでしょうか！？いまだに、信じられない気持ちでいっぱいですが、音楽をやっていてこんなに幸福なことはございません。桑田さんに心より感謝を申し上げるとともに、いただいた貴重なチャンスと期待に応えるべく、全身全霊でこの曲を大事に歌って参ります」と喜びを爆発させた。