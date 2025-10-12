¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡ª¡© ÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬¡Ö¥Ð¥±¥â¥Î¤ä¤ó¡×169¥¥í¡ÈÇúÂ®µÕÊý¸þÃÆ¡É¢ª²øÊª±¦ÏÓ¤¬Èô¤Ó¾å¤¬¤ë¡Ö¤½¤é¥Ó¥Ó¤ë¤ï¡×¡Ö¥¨¥°¤¤¤Ê¡×
¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º3¡¼1¥«¥Ö¥¹¡Ê10·î11Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10·î12Æü¡¿¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎëÌÚÀ¿Ìé¡¢ÇúÂ®µÕÊý¸þÃÆ¢ª²øÊª±¦ÏÓ¤¬Èô¤Ö
10·î11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î12Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º5²óÀï¡¢¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡¦¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥ºÂÐ¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬Êü¤Ã¤¿¡È²øÊªÊ´ºÕÃÆ¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥Ö¥¹1ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿2²óÉ½¡¢¥«¥Ö¥¹¤Î¹¶·â¡£¤³¤Î²óÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿4ÈÖ¡¦ÎëÌÚ¤Ï¡¢¡È¹ëÏÓ²øÊª¥ë¡¼¥¡¼¡É¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½éµå¡¢Æâ³Ñ¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¡¢¶»¸µ¤òÆÍ¤¯¤è¤¦¤ËÅê¤¸¤é¤ì¤¿162km/h¤Î¹äÂ®µå¤òÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«Á÷¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢Ä¾¸å¤Î2µåÌÜ¡¢³°³ÑÄã¤á¤Ø¤ÈÅê¤¸¤é¤ì¤¿163km/h¤Î¹äÂ®µå¤òµÕ¤é¤ï¤º¤ËÁÇÄ¾¤Ë¥é¥¤¥ÈÊý¸þ¤Ø¤ÈÃÆ¤ÊÖ¤¹ÆÃÂçÈôµå¤Ë¡£¤³¤ÎÂÇµå¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÈïÃÆ¤òÄ¾´¶¤·¤¿¤Î¤«¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Î¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤ËÄ·¤Í¤ë¡ÈÈïÃÆ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÇµå¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤ÈÃåÃÆ¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ105¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó169¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥390¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó119¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤³¤Î¡È²øÊªÊ´ºÕÃÆ¡É¤Ç¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ï1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹äÂ®µå¤òÉð´ï¤ËÁê¼êÂÇÀþ¤òÄÀÌÛ¤µ¤»¤¿¤½¤ÎÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡È²øÊª¥ë¡¼¥¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤òµÞ¾å¾º¤µ¤»¤¿¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼¤¬Åê¤¸¤¿¡¢¤½¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¹äÂ®µå¤ò¡¢¤¤¤È¤â¤¿¤ä¤¹¤¯¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤ÈÃ¡¤¹þ¤ó¤ÀÎëÌÚ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¡¼www¡×¡Ö¥¨¥°¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Ð¥±¥â¥Î¤ä¤ó¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¡ª¡©¡×¡ÖµåÂ®¤è¤êÂ®¤¤w¡×¡Ö¤½¤é¥Ó¥Ó¤ë¤ï¡×¡Ö1µåÌÜ¤Î¸«Á÷¤êÊý¤ß¤ÆÂÇ¤Á¤½¤¦¤Êµ¤¤·¤Æ¤¿¡×¡ÖÆâ³Ñ¤Î¹äÂ®µå¤Ë¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Ê¡×¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë£÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÎëÌÚ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£µ¨¤ÏÂÇÎ¨¤³¤½.245¤È¤ä¤ä¿ô»úÅª¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ï32ËÜ¤È¡¢MLB°ÜÀÒ¸å½é¤È¤Ê¤ë¡ÈÂçÂæÄ¶¤¨¡É¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÂÇÅÀ¤â103¤È¡¢NPB¡¦MLBÄÌ¤¸¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥«¥Ö¥¹ÂÇÀþ¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¡È²øÊªÊ´ºÕÃÆ¡É¡¢¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬²þ¤á¤Æ°õ¾ÝÉÕ¤±¤é¤ì¤¿°ìÈ¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë
