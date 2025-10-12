ブルワーズの年俸はドジャースの贅沢税以下

【MLB】ブルワーズ 3ー1 カブス（日本時間12日・ミルウォーキー）

ブルワーズは11日（日本時間12日）、本拠地でカブスとの地区シリーズ第5戦に3-1で勝利。ナ・リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。対戦するのは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の3投手が所属するドジャース。米メディアはその年俸格差に注目していた。

ブルワーズは今季レギュラーシーズンを30球団最高の97勝65敗、勝率.599で終えた。地区シリーズではカブスに2連勝の後、2連敗を喫し、互いに王手をかけて迎えた第5戦。先発に守護神メギルを送り込み、剛腕ミジオロウスキーをロングリリーフで起用した。失点は鈴木の本塁打のみ。コントレラス、ボーン、トゥラングのソロ3本で勝利した。

試合後、話題になったのは年俸格差だった。ドジャースの今季の年俸総額は30球団トップの3億5000万ドル（約534億円）。対して、ブルワーズは22位の1億2200万ドル（約186億円）。実に3倍近い差がある。さらにドジャースの課されるぜいたく税は1億5400万ドル（約235億円）とされており、ブルワーズの年俸を上回る。

この日の試合後、ブルワーズのパット・マーフィー監督は「彼らは1年中、懸命にやってきました。誰もがです。ブルワーズがこのシリーズでドジャースと対戦すると誰も予測しませんでしたからね」と語った。レギュラーシーズンはブルワーズが6戦全勝。SNSでもこの年俸格差に「あんな強いのに年俸やっす」「ブルワーズ安すぎて涙が出ますよ」は「コスパえげつない」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）