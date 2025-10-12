◆ＹＢＣルヴァン杯準決勝第２戦 柏４―１（２戦合計５―４）川崎（１２日・三協Ｆ柏）

柏が準優勝した２０２０年大会以来、５大会ぶりに決勝進出を決めた。８日の敵地での第１戦を１―３で敗れ、この日も開始早々に先取点を奪われたが、前半に追いつくと、川崎に退場者が出た後半にＦＷ細谷真大の２得点などで４―１。２戦合計５―４と大逆転勝利を果たした。柏―広島の決勝戦は１１月１日に国立で行われる。

主軸ＦＷ小泉佳穂はフル出場で柏の攻撃スタイルをけん引。「１戦目で２点差で負けてしまい、個人的にはかなりしんどかった。あの日負けたあの瞬間に、一番前を向いてくれていたのが（リカルド・ロドリゲス）監督であり、サポーターだったので。監督とサポーターがそういうスタンスを示してくれた。もう一回、中３日でメンタルのコンディションをつくり直して。（後半の猛攻時に）相手を飲み込むような雰囲気をつくってくれてスタジアムが一体となって勝てた」と振り返った。

川崎とは９月２８日のリーグ戦でも４―４で引き分けと力は拮抗（きっこう）しており「何回も試合をしているチームで、お互いの特徴も分かりきっている。その中で、点は取れると思っていた。（相手が退場後、５バックにした時も）横に動かしつつ、相手がずれたところで間に刺していけばチャンスはつくれるだろうと。実際、今年５バックのチームとたくさん対戦しているけど、そこに対しても崩して、点も取れているのでやることはいつもと変わらず。仲間選手と細谷選手が入ってきたことで、よりきれいな崩しだけではなく、カオスなところへの怖さみたいなものが出せた。一つギアチェンジの要因になった」と分析した。