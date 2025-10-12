サザンオールスターズの桑田佳祐がプロデュースした一夜限りの特別イベント「九段下フォーク・フェスティバル’２５」が１２日、東京・北の丸公園の日本武道館で開催された。

洋楽・邦楽を問わず、ギター１本で気軽に誰でも楽しめるフォークソング（大衆音楽）への愛とリスペクトを込め、桑田自ら企画・発案。各世代から、あいみょん、桜井和寿、原由子、吉井和哉、竹内まりやの超豪華ゲスト５組が集結した。約３時間、全２９曲に及んだ夢の空間に、９０００人が熱狂した。

【セットリスト】※カッコ内は発表年

１「今日までそして明日から」（１９７１年）桑田佳祐

２「明日へのマーチ」（２０１１年）桑田

３「君はロックを聴かない」（２０１７年）桑田＆あいみょん

４「悲しみは雪のように」（１９８１年）桑田＆あいみょん

５「偽者」（２０２４年）桑田＆あいみょん

６「白い色は恋人の色」（１９６９年）桑田＆あいみょん

７「ＳＥＡ ＳＩＤＥ ＷＯＭＡＮ ＢＬＵＥＳ」（１９９７年）桑田

８「ケンとメリー〜愛と風のように〜」（１９７２年）桑田＆桜井和寿

９「ＨＡＮＡＢＩ」（２００８年）桑田＆桜井

１０「慕情」（１９９２年）桑田＆桜井

１１「奇跡の地球」（１９９５年）桑田＆桜井

１２「夜空の星」（１９６５年）桑田

１３「いちょう並木のセレナーデ」（１９８３年）桑田＆原由子

１４「花咲く旅路」（１９９１年）桑田＆原

１５「風に吹かれて」（日本語バージョン、１９６３年）桑田＆原

１６「ヨイトマケの唄」（１９６５年）桑田

１７「太陽が燃えている」（１９９５年）桑田＆吉井和哉

１８「東京」（２００２年）桑田＆吉井

１９「みらいのうた」（２０２１年）桑田＆吉井

２０「悲しくてやりきれない」（１９６８年）桑田＆桜井

２１「あの素晴しい愛をもう一度」（１９７１年）桑田＆桜井＆吉井

２２「なごり雪」（１９７５年）桑田＆あいみょん

２３「元気を出して」（１９８８年）桑田＆竹内まりや

２４「Ｔｗｏ Ｏｆ Ｕｓ」（１９７０年）桑田＆竹内

２５「涙のキッス」（１９９２年）桑田＆竹内

２６「静かな伝説」（２０１４年）桑田＆竹内＆原

ーアンコールー

２７「Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ Ｄｒｅａｍｉｎｇ」（１９６５年）出演者全員

２８「今日の日はさようなら」（１９６７年）出演者全員

２９「祭りのあと」（１９９４年）桑田