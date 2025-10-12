自民党元幹事長の石原伸晃氏（68）が11日放送の日本テレビ・読売テレビ系「サタデーLIVE ニュース ジグザグ」（土曜前11・55）に出演。首相指名選挙で自民党の高市早苗総裁（64）が選出される可能性を問われ、ズバリ回答した。

自民が公明党との連立関係を解消したことに伴い、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党の野党3党が首相指名選挙で候補を一本化すれば210議席となり、自民の196を上回ることができる。高市氏が首相指名されない可能性も出てきたが、番組MCの俳優・小澤征悦から「ズバリ、高市新総裁が総理大臣になれる可能性は何％だと思いますか？」と聞かれた石原氏は「希望的な観測も入れて8割はまだある」と「80％？」と書いたフリップを手に。

「比較第1党が首班を出すのは連立政権の時代、過半数、マジョリティーを1党が取れない時代には基本的なルールとしてこれを押さえていかなければならないと思う。比較第1党が野党と話をして新しい連立を組んでいく、これが連立政権のあるべき姿だから、ちょっと希望を込めて8割と」と説明した。

連立の枠組みについては「まだ動き出していない。これから動き出す」としつつ、「時間が本当にない。外交日程めじろ押し」と今月下旬以降はトランプ米大統領来日など日程が詰まっていることに言及。

臨時国会召集は早くとも20日か21日にずれ込む見通しで、「このままいくと（新首相が）所信表明をやって、代表質問が外交日程を挟んでしまうみたいな、そんな国の元首、首相に対して外国の人が真面目に話をしてくれるのか」と危惧。「日本の相対的地位が今回の大きな政局によって著しく阻害されるといったような副次的作用を持った政治の出来事だとみている」と話した。