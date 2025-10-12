台風23号はいまどこに？

気象庁によりますと、台風第２３号は、きょう（１２日）午後９時には潮岬（和歌山）の南南東約２２０キロにあって、１時間におよそ３０キロの速さで東北東へ進んでいます。

【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？

中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで、中心から半径７５キロ以内では、風速２５メートル以上の暴風となっています。

また、中心の南東側３３０キロ以内と北西側２２０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路については【画像①】の通りとなっています。

【詳しい気象情報】（目次）

① 台風23号 今後の進路は？

② 雨と風はどうなる？ 気象予報士解説

③ 伊豆諸島は警戒を

④ １２日（日）雨と風のシミレーション

⑤ １３日（月）雨と風のシミレーション

⑥ １４日（火）雨と風のシミレーション

⑦ １５日（水）雨と風のシミレーション

⑧ 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇 今後16日間の天気予報

⑨ 伊豆諸島・当該地域の24時間天気予報

台風23号 今後の進路は？

台風２３号の中心は、



あす（１３日）午前９時には青ヶ島付近

中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



あす（１３日）午後９時には八丈島の東約４３０キロ

中心の気圧は９６５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は５５メートル



あさって（１４日）午後９時には日本のはるか東

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



台風はこの後、温帯低気圧に変わり、



１５日午後９時には日本のはるか東

中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、

最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



が予想されます。

雨と風はどうなる？

(宮本大句見 気象予報士)

「雨と風の予想によりますと、反時計回りの渦は中心付近の風が強まりながら、今週土曜日に南西諸島付近に位置する見込みです。



その後もやや発達しながら、四国の南の海上を進む予想になってきました。現在、日本付近は広く太平洋高気圧に覆われていて、本来であれば熱帯低気圧や台風にとって高気圧は壁になります。



ただ、台風22号と同じく、高気圧の勢力の弱い領域を進み北上する可能性があります。まだ発達の程度や速度にはブレ幅が大きいため、最新の情報に気を付けてください」



13日から16日までの雨と風のシミュレーションは【画像⑥～⑨】の通りです。

あす（１３日）伊豆諸島にかなり接近する見込み

気象庁によりますと、台風第２３号は、１３日は強い勢力となって伊豆諸島にかなり接近する見込みです。伊豆諸島では、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。



前線が四国の南から伊豆諸島付近を通って日本の東にのびています。伊豆諸島では、前線に向かう暖かく湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定となり激しい雨が降っている所があり、これまでの雨の影響で土砂災害の危険度が高まっている所があります。



台風は、暴風域を伴い発達しながら日本の南を東北東へ進み、１３日明け方から昼前にかけて強い勢力で、台風第２２号で被害を受けた伊豆諸島にかなり接近するでしょう。



伊豆諸島では１３日にかけて、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や、台風本体及び周辺の雨雲の影響を受けるため、大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。



［風の予想］

伊豆諸島では１３日は、一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広範囲に飛散したりするおそれもある猛烈な風が吹く所があるでしょう。



１２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

伊豆諸島 １８メートル （３０メートル）



１３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

伊豆諸島 ３５メートル （５０メートル）



［波の予想］

伊豆諸島では１３日は、うねりを伴い猛烈なしけとなる所があるでしょう。



１２日に予想される波の高さ

伊豆諸島 ４メートル うねりを伴う



１３日に予想される波の高さ

伊豆諸島 ９メートル うねりを伴う



［雨の予想］

伊豆諸島では１３日にかけて、非常に激しい雨や猛烈な雨の降る所があるでしょう。



１２日１８時から１３日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

伊豆諸島 ３００ミリ



［防災事項］

伊豆諸島では１３日は、不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒をしてください。また、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。



伊豆諸島では、９日の台風第２２号の記録的な大雨、暴風、高波の影響で、災害の危険度が高まりやすくなっている地域があります。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

１２日（日）雨と風のシミレーション

１２日（日）の３時間ごとの雨と風のシュミレーションは【画像⑬～】の通りです。

１３日（月）雨と風のシミレーション

１３日（月）の３時間ごとの雨と風のシュミレーションは【画像⑭～】の通りです。

１４日（火）雨と風のシミレーション

１４日（火）の３時間ごとの雨と風のシュミレーションは【画像㉒～】の通りです。

１５日（水）雨と風のシミレーション

１５日（水）の３時間ごとの雨と風のシュミレーションは【画像㉚～】の通りです。

今後16日間 各地の天気予報

札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇 今後16日間の天気予報は【画像㊳～】の通りです。

当該エリアの24時間の予報は？

当該エリアの今後24時間の天気予報は、【画像㊻～】の通りです。

今後の気象情報に注意してください。