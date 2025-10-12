2021年に現役を引退した元プロ野球選手の斎藤佑樹さん（37）が11日、次世代アスリートたちとトークショーを行い、スポーツの魅力について語り合いました。

斎藤さんが登場したのは、東京・江東区の複合型スポーツレジャー施設『livedoor URBAN SPORTS PARK』の開業1周年を記念したイベントのオープニングセレモニー。イベントでは、ボルダリングや3x3バスケットボールなどのアーバンスポーツの大会や体験会が行われます。

オープニングセレモニーに登場した斎藤さんは次世代のアスリートたちを招いたトークイベントにも参加。イベントでは、斎藤さんが3x3バスケットボールの落合知也選手や、スケートボードの岡本碧優選手など5人の若手アスリートと、施設やスポーツの魅力について語り合いました。

パラクライミングの世界選手権で優勝経験もある會田祥選手は、斎藤さんからボルダリングの魅力について聞かれると「パラのクライミングの競技だと、自分とか目が見えなかったり手足が不自由だったりっていうクライマーが競技するんですけど、自分に合わせた登りっていうのもあるので、それを考えながら進めていくっていうのが魅力かなと思います」と明かしました。

また、11月15日から開幕するデフリンピックの混合 4×400mリレーに出場する予定の榎橘径徒選手は「去年アンダー20の世界大会に出場したことがあって、リレーのメンバーとして参加して世界記録を樹立したこともあるので、仲間と一緒に作り上げていくことが心強いかなと思うので、そういう気持ちでやっていこうかなと思います」と意気込みを語りました。

そして、斎藤さんからスケートボードをはじめるきっかけについて聞かれたのは乾瑠玖選手。「最初は友達がスケートボードをしていて、遊び感覚でスケートボードを始めました」と答えた乾選手。斎藤さんが「これからどうやってスケートボードを盛り上げていきましょう？」と問いかけると「みんなで楽しんで盛り上げていきましょう」と笑顔を見せました。