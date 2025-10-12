鈴木紗理奈「結構ストレスが溜まっちゃって…」レゲエを始めたきっかけは「めちゃイケ」!?当時を振り返る「みんなグレる時期がある（笑）」
TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、バラエティ番組「めちゃ×2イケてるッ！」（フジテレビ系）で長年レギュラーメンバーとして共演していた武田真治さんと鈴木紗理奈さん。ここでは、レゲエシンガーソングライター・MUNEHIROとしても活動する鈴木さんが、レゲエを始めたきっかけについて語りました。
◆鈴木「クリエイティブなことをもっとしたい」
武田：紗理奈は、「めちゃイケ」をやりながらレゲエシンガーとしての活動も始めたじゃん？
鈴木：そうそう。あれはもう、「めちゃイケ」っていうグリーンベレーみたいな集団に……。
武田：例えが（笑）。究極の精鋭部隊ね。
鈴木：そんな集団のなかに入ってやっていたけど、“もうつらいな”と思って……。
武田：別の表現もしたくなったというか。
鈴木：そうそう。クリエイティブなことをもっとしたい、他の表現方法もいろいろあるのに“「めちゃイケ」の鈴木紗理奈”というポジションでしか許されへんことに結構ストレスが溜まっちゃって。それで、私はレゲエを始めることになるんやけど。それから、どんどんレゲエにハマっていって、ジャマイカに行ったりして……それで私、結局「めちゃイケ」をお休みするところまでいったよね。
武田：そうだったね。
鈴木：「めちゃイケ」は、みんなグレる時期がある（笑）。
武田：誰しも1回は大病を患うか、大ケガをするか、グレて逃亡するか……（笑）。
鈴木：シンディ（武田さんの愛称）もおかしくなった時期があったよ。たしか、ちょうど舞台「身毒丸（しんとくまる）」をやっているとき。
武田：じゃあ初期だね、95年ぐらいだから。
鈴木：そこからずっとおかしい（笑）。
武田：いやいや、今は治ってるよ（笑）。
＜番組概要＞
番組名：TOKYO SPEAKEASY
放送日時：毎週月-木曜 25:00〜26:00
番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/speakeasy/
番組公式X：@TokyoSpeakeasy https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12661
