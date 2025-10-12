※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

赴任初日から独断的な行動で周囲を困惑させる非常勤講師・岡田。授業内容と無関係な抜き打ちテストや体調不良の生徒への冷淡な対応で暴言が次々と発覚し、実習生・川合の報告を受けた真山が対峙するも、岡田は生徒に責任を押しつけ反省せず。事態を知った校長は確認しようとするが、岡田は呼び止められると「大切な用事がある」と帰宅。実は彼の母との初対面が控えており、実際に会ってみると好印象を得たと確信。結婚まで一直線だと信じてやまないのだった。



■翌日出勤した岡田に異変――!?

■視線が突き刺さる…ハッとする岡田■止まらない幸せアピール…誰も聞いてないのに翌朝、なぜか重たい雰囲気で出勤してきた岡田。周囲の教師陣が首をかしげる中、突然ハッとした顔を見せると、「彼氏のお母さんに会ってきたんです」と一言。誰も聞いていないのに、幸せアピール全開で語り始める岡田に、周囲はあ然とした空気に包まれるのでした。岡田にいったい何があったのでしょうか――。(スズ)