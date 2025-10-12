■ハンドメイドの依頼を断ると？翌朝、登園の門の前で坂井さんに呼び止められました。「ひよりさん、おはよう〜！ ねえ、ちょっとお願いがあってさ」またか…と少しうんざりします。そこまで親しくもないはずなのに…。断ろうとすると、坂井さんは雰囲気を感じ取ったのか、私を褒めてきました。「この前のやつ、すっごく評判よくてさ。◯◯ちゃんママから『うちの子にもぜひ』って言われちゃって〜」

そう言いながら、手提げ袋を差し出してきます。顔に、「まさか断らないわよね」と書かれているかのように感じられました。しかし、もう受け取りません。できる限り柔らかい口調で、しかし、はっきりとお断りしました。坂井さんは一瞬だけ口角を引きつらせて、「……あ、そっか。忙しいなら、しょうがないよね」と言いつつ、どこか腑に落ちていない様子です。私がもう一度「本当にごめんね」と頭を下げると、ようやく「じゃあ、また落ち着いたらお願いするね」と言って引き下がりました。でも、去っていく彼女の顔には不満の文字が描かれているようでした。■その後、保育園の先生に言われた言葉とは？娘の結芽は、一緒に作ったユニコーン柄のポーチをリュックにつけて登園しました。「ママと作ったやつなんだ〜！ 自分でボタンも選んだの！」背中越しに聞こえてくる結芽の嬉しそうな声だけで、作ってよかったと思えます。その日のお迎えでは、「満面の笑顔で私に話してくれました」と先生から報告を受け、私はようやくほっとしました。最近、寂しい思いをさせていた自覚があるからこそ、その言葉は嬉しかったのです。（これが――“私の時間”なのだと思いました。）誰かの“お願い”をこなすより、誰かに“すごいね”と言われるより、私にとって本当に大切なのは、この子と向き合う時間なのだと感じました。もう、他人からの「ありがとう」や「助かった」は必要ありません。

※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。

