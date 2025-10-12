■ハンドメイドの依頼を断ると？

翌朝、登園の門の前で坂井さんに呼び止められました。

「ひよりさん、おはよう〜！ ねえ、ちょっとお願いがあってさ」

またか…と少しうんざりします。そこまで親しくもないはずなのに…。

断ろうとすると、坂井さんは雰囲気を感じ取ったのか、私を褒めてきました。

「この前のやつ、すっごく評判よくてさ。◯◯ちゃんママから『うちの子にもぜひ』って言われちゃって〜」

そう言いながら、手提げ袋を差し出してきます。

顔に、「まさか断らないわよね」と書かれているかのように感じられました。

しかし、もう受け取りません。



できる限り柔らかい口調で、しかし、はっきりとお断りしました。

坂井さんは一瞬だけ口角を引きつらせて、「……あ、そっか。忙しいなら、しょうがないよね」と言いつつ、どこか腑に落ちていない様子です。

私がもう一度「本当にごめんね」と頭を下げると、ようやく「じゃあ、また落ち着いたらお願いするね」と言って引き下がりました。

でも、去っていく彼女の顔には不満の文字が描かれているようでした。

■その後、保育園の先生に言われた言葉とは？

娘の結芽は、一緒に作ったユニコーン柄のポーチをリュックにつけて登園しました。

「ママと作ったやつなんだ〜！　自分でボタンも選んだの！」

背中越しに聞こえてくる結芽の嬉しそうな声だけで、作ってよかったと思えます。

その日のお迎えでは、「満面の笑顔で私に話してくれました」と先生から報告を受け、私はようやくほっとしました。



最近、寂しい思いをさせていた自覚があるからこそ、その言葉は嬉しかったのです。

（これが――“私の時間”なのだと思いました。）

誰かの“お願い”をこなすより、誰かに“すごいね”と言われるより、私にとって本当に大切なのは、この子と向き合う時間なのだと感じました。

もう、他人からの「ありがとう」や「助かった」は必要ありません。

※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。

(ウーマンエキサイト編集部)