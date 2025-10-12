雨の予報なんかなかったのに？


ある日突然、会社に行けなくなって休職してしまった夫・川田俊。夫のかわりに働いて家計を支える妻・沙月。出口の見えない状況をなんとかしたいと思った妻の沙月は、休日に立ち寄った海で引っ越しを夫に提案します。都心から少し離れた自然豊かな葉山の町で、『主夫』になった夫と、『大黒柱』を担う妻の生活が始まりました……。

神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。今回は俊とカズがふたりで旅をするエピソードをお届けします。

登場人物


俊は息子のカズとふたりで旅行へ…


俊の妻・沙月は二人目の子どもを妊娠中。つわりがあるため、この夏の家族旅行は俊と息子のカズのふたりだけで行くことにしました。俊は武将をモチーフにしたTVアニメ「ワン田信玄」に夢中のカズを喜ばせようと、川中島に連れて行くことを思いつきます。

カズとの二人旅の準備をする俊は…


川中島古戦場にて


せっかく色々調べて来たのに…


突然の雨に驚いて…


すごいな、軍師みたいだ


きっと息子は自分で夢中になれるものを見つけられる


息子のために熱心に準備してきた俊でしたが、少々空回りな結果に…。それでも、楽しそうな息子の笑顔を見て、俊も思わず笑顔になります。親の期待通りの姿ではなくても、子どもの意外な成長を見ることができると嬉しいものですよね。

著＝とげとげ。