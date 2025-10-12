タレントの小島瑠璃子（31）が12日に公開されたYouTubeチャンネル「ReHacQ―リハック―」に登場した。同日、自身のインスタグラムで約2年半の休止を経て、活動を再開することを発表していた。

金髪のボブヘア、ブルーのノースリーブワンピースで登場した小島。「2年くらい全くメディアに出ないで生活しておりました」と笑顔で語り出した。

経済ジャーナリスト・後藤達也氏から、金髪を指摘されると、「ずっと黒だったんですけど、心機一転というところで金にしてみました」と大胆なイメージチェンジについて明かした。

09年にホリプロスカウトキャラバンでグランプリを受賞し、芸能界入り。仕事に恵まれなかった時代にも触れつつ、TBSのスポーツ番組「S☆1」のMCに抜てきされて流れが変わったことを振り返った。

同番組でスポーツ選手へのインタビューを行ったことが、その後の選挙特番など、他の仕事につながったことも明かした。

小島は23年2月いっぱいでホリプロを退所し、中国への留学を理由に芸能活動を休止していたが、同年3月に会社経営者の一般男性と結婚を発表。8月に第1子妊娠を報告、出産した。しかし、今年2月に夫が急死。7月5日には自身のインスタグラムを2月5日以来5カ月ぶりに更新し、「日々元気に過ごしています！」と子供とプールで遊ぶ2ショットを添え近況を報告していた。

そして、この日、「およそ2年半にわたって芸能活動をおやすみさせていただいておりましたが、本日より活動を再開させていただきます」と活動再開を報告していた。