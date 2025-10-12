台風２３号は１２日、暴風域を伴いながら和歌山県・潮岬の南の海上を東北東に進んだ。

気象庁によると、強い勢力に発達して１３日明け方には東京都・伊豆諸島の青ヶ島に近づき、同日昼過ぎにかけて八丈島付近を通過する見通し。

台風は１２日午後９時現在、潮岬の南南東約２２０キロを時速３０キロで東北東に進んでいる。中心気圧は９８０ヘクト・パスカル、中心付近の最大風速は３０メートル。

同庁によると、１３日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、同諸島南部（三宅島、八丈島）で３００ミリ。最大風速３５メートルの猛烈な風が予想されている。同庁は、暴風や土砂災害などに厳重な警戒を呼びかけている。

３日前に台風２２号が直撃したばかりの八丈島では、さらなる被害を防ぐため住民が対策に追われた。

八丈町大賀郷の女性（７４）の自宅は、台風２２号で屋根の一部がはがれ、倉庫の窓ガラスが割れたり、車が水浸しになったりした。１２日夕は倉庫の出入り口にブルーシートを張り、浸水を防ぐために肥料の入った袋を並べた。女性は「また雨漏りするのではないかと怖く、心労がたまっている」と話した。

都によると、八丈町では１２日午後３時現在、避難所６か所が開設され、住民が続々と身を寄せた。