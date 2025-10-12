¡È°ïºà¡É¥Ë¥³¡¦¥Ñ¥¹¤Î¾Íè¤Ï¸ÅÁã¥ì¥¢¥ëÉüµ¢¤¬´ûÄêÏ©Àþ¤«¡Ä¥³¥âÂåÉ½¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÇã¤¤Ìá¤¹¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¥»¥ê¥¨A¤Î¥³¥â¤Ç¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥ß¥ë¥ï¥ó¡¦¥¹¥ï¥ë¥½»á¤¬¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½MF¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ñ¥¹¤Î·ÀÌó¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£12Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ù¤¬Æ±»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß21ºÐ¤Î¥Ë¥³¡¦¥Ñ¥¹¤Ï¡¢2016Ç¯²Æ¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢2024¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2024Ç¯²Æ¤«¤é¤Ï¥³¥â¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¡¢²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤Ï¥ê¡¼¥°Àï35»î¹ç¤Ç6¥´¡¼¥ë9¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë3¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥°¤¬Áª½Ð¤¹¤ë9·î¤Î¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥ó¥¹¡ÊºÇÍ¥½¨¼ã¼êÁª¼ê¾Þ¡Ë¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤¬¥Ë¥³¡¦¥Ñ¥¹¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥â»ÄÎ±¤¬·èÄê¡£º£¸å¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤âÃíÌÜ³ô¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤Ï¸ÅÁã¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬Æ±Áª¼ê¤ÎÇã¤¤Ìá¤·¾ò¹à¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¾ÍèÅª¤ÊÉüµ¢¤¬ºÇ¤â¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¹¥ï¥ë¥½»á¤¬¥Ë¥³¡¦¥Ñ¥¹¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖºÇ½é¤«¤é¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÇã¤¤Ìá¤¹¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ½ªÅª¤Ê·èÄê¸¢¤ÏÁª¼ê¼«¿È¤Ë¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ë¥³¤¬¾Íè¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¤ÏÈà¼¡Âè¤À¡£Èà¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤À¤·¡¢¥³¥â¤ËÈà¤Îµï¾ì½ê¤òÃÛ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢»ÄÎ±¤òÁª¤Ó¡¢ËèÆü¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈà¤Ï¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ËÌá¤ë¤Î¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¹¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¤âÈà¤Ï²æ¡¹¤È¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤«¤ÏÈà¼¡Âè¤À¡×
¡¡¸½ºß21ºÐ¤Î¥Ë¥³¡¦¥Ñ¥¹¤Ï¡¢2016Ç¯²Æ¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢2024¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2024Ç¯²Æ¤«¤é¤Ï¥³¥â¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¡¢²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤Ï¥ê¡¼¥°Àï35»î¹ç¤Ç6¥´¡¼¥ë9¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë3¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥°¤¬Áª½Ð¤¹¤ë9·î¤Î¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥ó¥¹¡ÊºÇÍ¥½¨¼ã¼êÁª¼ê¾Þ¡Ë¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¹¥ï¥ë¥½»á¤¬¥Ë¥³¡¦¥Ñ¥¹¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖºÇ½é¤«¤é¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÇã¤¤Ìá¤¹¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ½ªÅª¤Ê·èÄê¸¢¤ÏÁª¼ê¼«¿È¤Ë¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ë¥³¤¬¾Íè¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¤ÏÈà¼¡Âè¤À¡£Èà¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤À¤·¡¢¥³¥â¤ËÈà¤Îµï¾ì½ê¤òÃÛ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢»ÄÎ±¤òÁª¤Ó¡¢ËèÆü¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈà¤Ï¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ËÌá¤ë¤Î¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¹¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¤âÈà¤Ï²æ¡¹¤È¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤«¤ÏÈà¼¡Âè¤À¡×