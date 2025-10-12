5発圧勝のブラジル代表、日本戦も主力を大量投入へ！ 韓国戦からの変更はGKのみの見込み
ブラジル代表は12日、14日に迫った日本代表戦に向けて韓国での最終調整を行った。練習の様子をブラジルメディア『globo』が伝えている。
10日に行われた韓国代表戦はエステヴァンとロドリゴが2得点ずつ奪い、最後はヴィニシウス・ジュニオールが仕上げて5-0と圧勝した。翌11日はピッチでの練習を行わずにリカバリーに務め、ソウル市内を観光する時間も設けられたようだ。
試合後はすぐに日本へと移動せず、12日まで韓国にとどまり調整を実施した。12日は以下のメンバーで布陣練習を実施。GKがベントからウーゴ・ソウザに代わったのみで、フィールドプレーヤーは韓国戦と同じ10名となった。以下の11名が日本戦にスタメン出場すると予想されている。
▼GK
ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）
▼DF
ヴィチーニョ（ボタフォゴ）
エデル・ミリトン（レアル・マドリード/スペイン）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル/イングランド）
ドウグラス・サントス（ゼニト/ロシア）
▼MF
カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル/イングランド）
▼FW
エステヴァン（チェルシー/イングランド）
マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）
ロドリゴ（レアル・マドリード/スペイン）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード/スペイン）
なお、エステヴァンは体調不良を訴えている模様。日本戦を欠場する場合は、ルーカス・パケタ（ウェストハム／イングランド）が代役を務めると同メディアは伝えている。ブラジル代表は12日午後に韓国を出発し、同日に日本入り。明日13日に日本での初練習を行い、エステヴァンを含めた選手たちのコンディションを確認し、最終的なメンバーを見極めるようだ。
