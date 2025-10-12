Official髭男dism、ふたつのツアーの開催を一挙発表！メンバー4人編成でのZeppツアーとホール＆アリーナツアーを開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Official髭男dismがふたつの新ツアー、『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM』と『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』の開催を発表した。

■12月開始のZeppツアーと、2026年4月からのホール＆スタジアムツアーのふたつを発表！

まずひとつ目は、2025年12月からスタートする『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM』。こちらはヒゲダンのメンバー4人のみで回るツアーとなり、5都市・10公演の開催を予定している。

そしてもうひとつのツアーが、2026年4月からスタートする『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』。こちらは全国17会場にて、26公演が開催されることとなっている。

両ツアーともに、チケット販売は10月13日よりファンクラブW会員最速先行がスタート。2025年春に初のスタジアムツアーで延べ約25万人を動員したOfficial髭男dismが開催する、次なるツアーにぜひ期待しよう。

なおヒゲダンは、6月1日に開催された日産スタジアムでのファイナル公演の模様を収めた『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』が、10月17日より全国47都道府県で劇場上映されることも決定。Official髭男dismがスタジアムという巨大空間で放った熱狂と感動を、劇場の大スクリーンと音響でリアルに体感できる貴重な映像体験を、ぜひ劇場に足を運んで楽しもう。

そして、最新曲「らしさ」も配信中。本楽曲は現在公開中の劇場アニメ『ひゃくえむ。』の主題歌に起用された楽曲。同作の原作は『チ。―地球の運動について―』で手塚治虫文化賞マンガ大賞を史上最年少受賞した新鋭・魚豊の連載デビュー作『ひゃくえむ。』（講談社刊）で、陸上競技の世界で「100m」という一瞬の輝きに魅せられた者たちの狂気と情熱を描いた物語だ。劇場アニメ『ひゃくえむ。』の新カット映像を含む特別コラボMVも公開中なので、合わせてチェックしよう。

■ライブ情報

『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM』

12/10（水）福岡・Zepp Fukuoka

12/11（木）福岡・Zepp Fukuoka

12/15（月）大阪・Zepp Osaka Bayside

12/16（火）大阪・Zepp Osaka Bayside

12/22（月）東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

12/23（火）東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

[2026年]

01/13（火）北海道・Zepp Sapporo

01/14（水）北海道・Zepp Sapporo

01/21（火）愛知・Zepp Nagoya

01/22（水）愛知・Zepp Nagoya

『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』

[2026年]

04/04（土）宮城・仙台サンプラザホール

04/05（日）宮城・仙台サンプラザホール

04/17（金）福岡・福岡サンパレス

04/18（土）福岡・福岡サンパレス

04/25（土）高知・高知県立県民文化ホール オレンジホール

04/27（月）愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール

05/03（日・祝）新潟・新潟県民会館 大ホール

05/04（月・祝）新潟・新潟県民会館 大ホール

05/10（日）大分・iichikoグランシアタ

05/12（火）長崎・アルカスSASEBO 大ホール

05/21（木）山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

05/23（土）秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

05/30（土）広島・広島文化学園HBGホール

05/31（日）広島・広島文化学園HBGホール

06/11（木）北海道・帯広市民文化ホール

06/13（土）北海道・コーチャンフォー釧路文化ホール

06/20（土）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

06/21（日）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

07/03（金）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

07/04（土）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

07/11（土）東京・SGC HALL ARIAKE

07/12（日）東京・SGC HALL ARIAKE

07/18（土）大阪・大阪城ホール

07/19（日）大阪・大阪城ホール

07/25（土）神奈川・Kアリーナ横浜

07/26（日）神奈川・Kアリーナ横浜

■リリース情報

2025.08.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「らしさ」

