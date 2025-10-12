60ËÜÎÝÂÇ¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¡ÖÄ©Àï¤Ï¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤ß¤À¡×¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡È¹¶¼é¤ÎÍ×¡É¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ø·è°Õ¡¡Á°Ìë¤Ï±äÄ¹15²ó¤Ç7Åê¼ê¤ò¥ê¡¼¥É¡¡PSÂÇÎ¨4³ä¤ËÇ÷¤ë
¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Áª¼ê¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤òÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Ìë¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤Î±äÄ¹15²ó¡¢4»þ´Ö58Ê¬¤Ë¤âµÚ¤Ö»àÆ®¤Ë¾¡Íø¡£¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÆü¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾å°Ì¤ËÆþ¤ë½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤ÎºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤Ìë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Ï60ËÜÎÝÂÇ¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤ò¾å²ó¤ê¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¤ò³ÍÆÀ¡£Êá¼ê¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¡¢µåÃÄºÇÂ¿µÏ¿¤ÈµÏ¿¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤Æ¹¶¼é¤ÎÍ×¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°Ìë¤Ï7Åê¼ê¡¢·×209µå¤òÊáµå¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â»î¹çÃæ¤Ï¤½¤ì¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Àº¿ÀÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬ÆùÂÎÅª¤ÊÈèÏ«¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¾ÃÌ×¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÆùÂÎÅª¤ËÈè¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤Åê¼ê¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤È6ÅÙ¡¢7ÅÙ¡¢8ÅÙ¤È²¿ÅÙ¤âÂÐÀï¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´¶¾ð¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»î¹ç¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÂ¿¤¯¤Î´¶¾ð¤ä¿´¾ð¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¡¼¥ê¡¼Áª¼ê¤Ï¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó5»î¹çÁ´¤Æ°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÂÇÎ¨.381¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÅìÃÏ¶è²¦¼Ô¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎËÜµòÃÏ¤ÇÆüËÜ»þ´Ö13Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥ê¡¼Áª¼ê¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤âÁÇÅ¨¤À¤·¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤â¶¯¤¤¡£Èà¤é¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÄ©Àï¤Ï¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼»á¤äº´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¤¬ºßÀÒ¤·¤¿2001Ç¯°ÊÍè¡¢24Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë1¾¡4ÇÔ¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²áµî3ÅÙ¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£