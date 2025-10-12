◇ルヴァン杯準決勝第2戦 川崎F1―4柏（2戦合計4―5）（2025年10月12日 三協フロンテア柏スタジアム）

川崎Fは悪夢の逆転負けを喫した。ホームの第1戦（8日）を3―1で制し、敵地の第2戦も開始4分に先制。好調のMF伊藤が右から折り返し、こぼれ球をMF脇坂主将が蹴り込んだ。

2戦合計4―1。6季ぶりの決勝進出へ、圧倒的に有利な立場に立ったが、ここから暗転した。前半26分に1点を返されると、相手にペースを握られ、後半11分にDFウレモビッチが相手FW細谷を倒して一発退場になった。ここから数的な不利な状況で3点を奪われて逆転を許し、延長戦に持ち込むことさえできなかった。

退場直後にはマルシーニョと伊藤の両サイドアタッカーを下げて神橋と土屋の両DFを投入。5バックで逃げ切りを図ったが、しのげなかった。

「レッドカードを受けて非常に難しくなった。ペナルティーエリアであれだけパスを回されてしまうと苦しい。選手は全力を尽くしてくれたが、厳しい結果に追い込まれた」と長谷部監督。最近の公式戦11試合11得点を記録していた伊藤は先制に絡んだものの、この日は不発で退場の影響もあって後半14分に早めの交代。「もったいなかった」と肩を落とした。