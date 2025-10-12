「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ７−６巨人」（１２日、横浜スタジアム）

ＤｅＮＡ・石田裕太郎投手が、先発のジャクソンが初回に５失点したことを受け、二回から緊急登板。その際、三浦大輔監督が現役時代に愛用していた登場曲「リーゼントブルース」が流れる中でリリーフカーに乗って登場し、スタンドは大きくどよめいた。

「ドラフトで取っていただいた監督ですし、感謝の気持ちを込めて使わせていただきました」と石田裕。今季限りで退任する指揮官への、粋な計らいだった。「きょうは監督の力を借りようと思った」。“番長パワー”で、スクランブル登板にも４回無失点と好投。三浦監督も、投球をたたえるとともに「いい曲、使ってたな」と笑顔を見せていた。

この日は、今季２桁勝利をマークした先発・ジャクソンが立ち上がりにまさかの大乱調。一回に打者一巡の猛攻を許し５点を失った。ロングリリーフ要員としてこの日はブルペン待機だった石田裕だが、「想定外でした。初回は僕はロッカーにいたので。初回の途中で呼ばれて、『次のバッターいけるか』『いけません』と」と告白。二回からの登板に向け急きょ投球練習を開始したという。しかし、その裏に味方打線が爆発し、佐野の２ランと石上の３ランで同点に追い付いた。「味方の攻撃が長かったので、納得いくまで投げられました」と振り返っていた。