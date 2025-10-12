女優・中谷美紀が１２日、インスタグラムを更新。ドイツ出身でウィーンフィルハーモニーのビオラ奏者、ティロ・フェヒナー氏との２ショットを投稿した。２人は２０１８年１１月に結婚を発表した。

黒いドレス姿の中谷の肩に優しく手を回す長身のティロさんとの２ショット。「ウィーン国立歌劇場の引っ越し公演では、ウィーン国立歌劇場管弦楽団に勤める夫のティロも、一期一会の尊い刹那のために、オーケストラピットに身を潜めて、歌手の方々の歌声の引き立て役として、伴奏者に徹し、ヴィオラを奏でております。」と報告。

「そして、彼の所属するウィーンフィルとベルリンフィルの精鋭たちによるアンサンブル、フィルハーモニクスは、アジアツアーの最中、１２月９日に、東京オペラシティにてコンサートを開催いたします。」「極上の音楽を聴きに、ぜひお出かけくださいませ。」と日本公演を告知した。

美しく気品溢れる夫婦ショットに「素敵なご夫婦♥」「いい夫婦ショットだなぁ」「素敵♥♥と声が出てしまいました」「絵になるご夫婦」「さすがの美男美女」「とってもお似合いのお二人です♥思わず見惚れてしまいました」などの声が寄せられている。