体型カバーもOK！【ハニーズ】大人が即こなれる♡「優秀トップス」

さっと着るだけでおしゃれも体型カバーも狙える優秀なトップスがあると、コーデを考えるのが億劫な日に頼りになりそう。ゆるっとしたシルエットと上品な素材感が魅力のトップスなら、こなれ見えしておしゃれな雰囲気を楽しめるかも。今回は、大人女性のワードローブに今季追加したいおすすめトップスを【ハニーズ】からピックアップします。

グラデカラーが映える主役級トップス

【ハニーズ】「グラデーションVカーデ」\3,980（税込）

グラデーション × ラメの糸が華やかな印象のVネックカーディガン。落ち着いたトーンの中に、女性らしい温もりを感じる絶妙な配色が魅力です。ふんわり柔らかそうな素材で、羽織るだけで季節感のあるスタイルが完成。ゆったりとしたシルエットが体のラインを拾いにくく、腰まわりも自然にカバーできそう。

アクセ付きで即おしゃれ見えしそうな優秀トップス

【ハニーズ】「アクセ付ドルマントップス」\2,680（税込）

ネックレス付きがお得感のあるトップス。Vネックが首元をすっきり見せ、ドルマンスリーブで腕まわりにゆとりが生まれます。トップスのデザインはシンプルですが、付属のネックレスをプラスすれば即こなれ感UP。アクセサリーを選ぶ時間のない忙しい日にも重宝するかも。ボルドーやイエロー、杢チャコールなど秋らしいカラーにも注目してみて。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M