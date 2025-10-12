ミッフィー好き集合ーーーッ♡【ダイソー】可愛くて手放せない？！「使い捨て商品」

「ミッフィー」好きな人は今すぐ【ダイソー】へ！ 消耗品なのがもったいないくらい、可愛いテーブルウェア & ドリンクグッズがラインナップ。衛生面で安心して使えて、食卓を華やかに盛り上げてくれそうです。今回はプレートやストローといった、イチオシの「使い捨て商品」をご紹介します。

洗い物の負担を減らしたい時に「ペーパープレート」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「可愛すぎて使えない」と語るこちら。ペーパータイプで使い捨てできるプレートは、衛生面でも安心して使えて、洗い物の負担まで減らしてくれそうです。ブルーをベースに、ミッフィーのイラストがデザインされたキュートなビジュアル。周りにはお花が描かれていて、並べるだけで食卓に華やかさをプラスしてくれそうです。

フチが高めで料理が落ちにくい！

ミッフィーデザインの「ペーパープレート」は、フチ部分がほんのり高さのあるつくり。盛り付けた料理がこぼれ落ちるのを防いでくれそうです。20枚入りながら\330（税込）とプチプラで、大人数が集まるシーンにもぴったり。捨てるのがもったいないくらい可愛いプレートで、食卓が華やかになるかも。

飾りが付いたキュートな「パーティストロー ミッフィー」

サーモンピンクのような明るい色味のストロー。上部分にはミッフィーの飾りが付いている可愛らしいビジュアルがたまりません。5本入りで、お子さんの誕生日や少人数が集まるシーンにもぴったり。シンプルなグラスのワンポイントになってくれそう。

飾り部分が開く遊び心も！

「パーティストロー ミッフィー」に付いている飾り部分にご注目！ パッケージによると「ハニカムボールを開くと立体的になる」仕様なのだとか。遊び心の効いたアイテムで、楽しませてくれそうです。\110（税込）という安さも魅力的。店頭で見かけた際はぜひお見逃しなく。

