◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ・ファーストステージ 第２戦 ＤｅＮＡ７×―６巨人＝延長１１回＝（１２日・横浜）

ＤｅＮＡが巨人にサヨナラ勝ちを収め、ＣＳ第１ステージ（Ｓ）を突破した。 試合は初回から先発のジャクソンがまさかの５失点。その裏の攻撃で佐野が２ラン、石上が３ランを放ち同点に追いついた。

その後は投手陣が粘り強い投球で試合を作り、９回終了時点で５―５の同点。延長戦に突入。再び試合が動いたのは延長１１回。１死満塁から巨人・佐々木に適時内野安打を許し、勝ち越しを許した。

絶体絶命のピンチ。５―６の延長１１回２死、石上が二塁内野安打と盗塁で２死二塁とし、林が同点左前適時打。度会がチャンスを広げ、最後は２死一、三塁から蝦名がプロ初のサヨナラ打を放ち、最終Ｓ行きを決めた。

三浦監督は「すごい試合だったと思いましたし、初回５点取られた後、『さあ行くぞ』という。選手もコーチもスタッフみんなそういう空気を作って、すぐに５点取れたということでまた流れを引き戻した中で戦えたかなと思います」と振り返った。