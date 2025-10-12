¡Ú¥»£Ã£Ó¡Ûµð¿Í¡¦ÅÄÃæ±ÍÅÍ¡¡²ó¤Þ¤¿¤®¡Ä±äÄ¹11²ó¤ËÎÏ¿Ô¤¯¡ÖËÜÅö¤Ë¤â¤¦¡¢¤³¤ì°Ê¾å²ù¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤¬£±£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£²£°£²£µ¡¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥»¡×¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë±äÄ¹£±£±²ó¤ÎËö£±¡½£²¤ÇÇÔÀï¡£²ó¤Þ¤¿¤®¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿£¸ÈÖ¼ê¡¦ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬ºÇ¸å¤ËÎÏ¿Ô¤¤¿¡£
¡¡£µ¡½£µ¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹£±£±²ó¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿µð¿Í¡£¤Ê¤ó¤È¤«¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Î¼é¤ê¤Ç±äÄ¹£±£°²ó¤«¤é²ó¤Þ¤¿¤®¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿ÅÄÃæ±Í¤¬Æó»à¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤éÊø¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÐ¾å¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤ÈÅðÎÝ¤ÇÆó»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¡£¤³¤³¤Ç£¸ÈÖ¡¦ÎÓ¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤Þ¤º¤ÏÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¤½¤Î¸å¤ÎÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤ééâÌ¾¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òµö¤·¡¢£´»þ´Ö£³£±Ê¬¤Î·ãÆ®¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ±Í¤Ï¡Öº£Ç¯£±Ç¯¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤Ë¿ÉÊú¶¯¤¯»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£ºÇ¸å¤Ë¤¢¤Î²ñ¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡££±Ç¯¤ÎºÇ¸å¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤¬¡Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤¢¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£¤¤ì¤¤¤ËÍÞ¤¨¤Æ¡¢½ª¤ï¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤â¥Õ¥ë²óÅ¾¤Ç¤ÎÆ¯¤¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ëµß±ç¿Ø¤Îà¿·À±á¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤â¤¦¡¢¤³¤ì°Ê¾å²ù¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¤â¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£