Æ£ÌÚÄ¾¿Í¡¢¡È¾´ý¥Õ¥¡¥ó¡É500¿Í¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢½éÃÊ¼øÍ¿¤Ë´¿´î¡Ö¤¼¤Ò¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/12¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬12Æü¡¢¾´ý¤Î¤Þ¤Á¡¦¹âÄÐ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¹âÄÐ¾´ý¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½éÅÐÃÅ¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¡È¾´ý¥Õ¥¡¥ó¡É500¿Í¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢½éÃÊ¡×Ç§Äê¤òÀ¸Êó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡¢¡È¾´ý¥Õ¥¡¥ó¡É500¿Í¤«¤é´¿À¼
½÷Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Î¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¤è¤ë8»þ¡Á¡¿Á´8ÏÃ¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÆ£ÌÚ¡£¶½Ê³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë¡Ö¹âÄÐ¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤È¸ì¤ëÆ£ÌÚ¤¬¡ÖÂçºå¤ÏËè½µÅÚÍËÄ«8»þ¤«¤éÈÖÁÈ¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëè½µÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÏÈ¯¤À¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á°¾è¤ê¤·¤Æ½µ¤Î2Æü¤ÏÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤â¤¦¤Û¤Ü¡È7Ê¬¤Î2´ØÀ¾¿Í¡É¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£25Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë½Ð±é¤·¤¿Ä«¥É¥é¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤â¡¢È¾Ç¯°Ê¾åÂçºåÊë¤é¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Âè2¤Î¸Î¶¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê´¿·Þ¤ÎÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿¡È¾´ý¥Õ¥¡¥ó¡É500¿Í¤ÎÁ°¤ÇÆ£ÌÚ¤¬¡Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢½éÃÊ¡×¼èÆÀ¤òÀ¸Êó¹ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡ÖÉã¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¾´ý¤ËºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿Æ£ÌÚ¤Ï¡¢ËÜ¥É¥é¥Þ¤Î¼èºà»þ¤ËËã¿ý¥×¥í¤Ç¾´ý¤Î¥×¥í´ý»Î¤Ç¤â¤¢¤ëÎëÌÚÂç²ð¶åÃÊ¤ÈÂÐÃÌ¤·¡¢µÍ¾´ý¤òÈäÏª¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÎëÌÚ¶åÃÊ¤¬Æ£ÌÚ¤ÎÏÓÁ°¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¾´ýÏ¢ÌÁ¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀ²¤ì¤Æ¡Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢½éÃÊ¡×¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£Æ£ÌÚ¤Ï¡Ö´ÊÃ±¤Ê¼ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸¬Â½¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖµÍ¾´ý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¤âÂç²ð¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ª¾å¼ê¤Ç¤¹¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢½éÃÊ¤È¤ì¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¤º¤Ã¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¡Ø¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ë¿äÁ¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¥º¥ë¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢Æ£ÌÚ¤¬¡Ö¤³¤³¤«¤éÈôÄ»¤¬¾´ý¤Ç¤Î¤·¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÄË²÷¤Ê¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥ó¤äÇòÇ®¤Î¾´ý¥·¡¼¥ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Î¤ó¤µ¤ó¤äÃæÂ¼»âÆ¸¤µ¤ó¤¬¾´ý¤ò»Ø¤¹¤µ¤Þ¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÅöÆü°ìÈÖ¤ÎÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Å·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¤Ë¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤¬¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Áþ¤·¤ß¤«¤é³«²Ö¤µ¤»¤¿ºÍÇ½¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤à°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¿É¤¤²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤½÷À¤Î»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£ÈôÄ»¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢ÈôÄ»¤ÎÉã¤ØÉü½²¤ò´ë¤Æ¤ë¡È¸µ´ý»Î¤Î¥Ò¥âÃË¡ÉÆ£Æ²À®¸ç¤òÆ£ÌÚ¡¢Éü½²·×²è¤ò¸«¼é¤ëÆ£Æ²¤ÎÎø¿Í¡¦ºæÎé»ÒÌò¤Ë¤ÏÁÒ²Ê¥«¥Ê¡¢ÈôÄ»¤¬¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ÆÉü½²¤¹¤ëÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡ÈÅ·ºÍ´ý»Î¡É¤Î·ë¾ë¾´°ìÌò¤òÃæÂ¼»âÆ¸¤¬±é¤¸¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Æ£ÌÚÄ¾¿Í¡ÖÂçºå¤ÏÂè2¤Î¸Î¶¿¡×
¢¡Æ£ÌÚÄ¾¿Í¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢½éÃÊÇ§Äê¤òÀ¸Êó¹ð
¢¡¤Î¤ó¼ç±é¡ÖMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡×
