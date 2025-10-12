timeleszの橋本将生が主演するドラマ「ひと夏の共犯者」（テレビ東京系）の第2話が、10日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、大学生の主人公･岩井巧巳（橋本）が、推しのアイドル･片桐澪（恒松祐里）との夢のような同居生活を送るうちに、彼女の中にはもう1つの人格･“眞希”がいることに気が付き、「最愛の推しは、殺人犯かもしれない…」という疑念を持ちながらも、全てを捧げて“共犯”となる道を選ぶラブサスペンス。

推しのアイドル･片桐澪の中に、もう1つの人格･眞希が存在することを知った巧巳は、動揺する中で眞希から澪についての秘密と、死亡した澪の彼氏・海斗(浅野竣哉)に関する情報を聞く。

一方で、海斗死亡事件の発覚と同時に澪が行方不明になり、所属事務所や残されたAMELのメンバーも動揺と不安を募らせていく。澪と眞希、2つの人格の間で揺れ動きながら同居生活を続ける巧巳であったが、ある日、澪は突然、巧巳の元からも姿を消してしまい…!?

放送終了後、SNS上には、「2話も面白くて引き込まれた。橋本将生くんが自然な演技で、表情が切なくて良い」「自分が推しを守ると決意したときの橋本将生くんの渾身の表現は、すごみを感じた」「推しと2人きりでドキドキする毎日。橋本将生と恒松祐里の距離感が最高」「澪とAMELの赤色の子との繋がりが気になる。『1人で逃げるのは許さない』って…共犯者?」などの感想が投稿された。

また、二重人格の役柄を演じる恒松に対して、「恒松さんがすごい。本当に二役を演じ分けている」「恒松さんの眞希と澪の切り替えがすごい」「恒松さん、二重人格のお芝居がうまい。見ているこちら側も、今どっちの人格になっているのかが判断がつく」といった称賛の声が集まった。