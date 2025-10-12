過去5年ほど国民年金保険料を支払っていません。私の年金は、将来どのぐらい減ってしまうのでしょうか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、国民年金保険料を払わなかった場合の減額についてです。
仮に、相談者には、厚生年金保険の被保険者期間はなく、20歳から60歳になるまで国民年金の第1号被保険者であり、国民年金の納付期間（480カ月）のうち、5年間（60カ月）のみ国民年金保険料を支払っていなかった場合として、受給できる老齢基礎年金を計算してみます。
▼計算式
83万1700円×（480カ月−60カ月）/480カ月＝72万7734円（年額）
したがって年額72万7734円が受け取れるため、令和7年度の老齢基礎年金の満額と比べると、年額で10万3900円ほど少なくなります。
もし、相談者が国民年金保険料の免除・猶予申請をしていた場合は、後から納付（追納）することにより、老齢基礎年金の年金額を増やせます。追納が承認された月の前10年以内であれば、未払い国民年金保険料を支払えます。
今回は、厚生年金保険の加入については全く考慮していません。年金は、貯蓄と異なり、生きている間ずっと受け取れます。年金額を少しでも増やせると、安定した老後資金になりますよ。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
