【年収超えの自腹】学校に貢いだ2500万円……公立学校の先生の財布が「無限の公費」になる瞬間
公立学校の多くの教師が自己負担で教育現場を支えていることが、書籍『教師の自腹』（福嶋尚子・胗澤靖明・古殿真大 著）の調査で明らかになった。中には総額2500万年もの自腹を切ったと回答した教師もいるという。
なぜ公務員である教師が高額な自腹を切ることになるのか。いったい何にお金を使っているのか。本書を一部抜粋・編集し、その驚くべき内訳を見ていこう。
※当調査は2022年度の1年間での自腹を調査したもの
一番高額だった方を仮にA先生としよう。「2500万円」の自腹の内訳や経緯がどのようなものか、A先生の回答だけからは十分に明らかにできないので、他の高額自腹となっている回答も併せつつ、「高額自腹の教員は、何に自腹を切っているのか」を明らかにしていきたい。
まず、A先生は2022年度の自腹の事例でどんなことを挙げているか。
授業に関わる自腹では「デッキ」（1万円以上5万円未満）、部活動では集団演技や集団演奏以外の文化部を担当して、「楽器」（5万円以上）を購入しているようだ。旅費では「タクシー」が必要となった場面でその費用を負担している（500円以上1000円未満）。
確認しておかなければいけないのは、これはあくまで一つの事例に過ぎず（※1）、2022年度で一番高い自腹とも限らないし、一番頻度が高い自腹とも限らないことだ。
これ以外にも事例として挙げられていない、A先生自身が思い出せない自腹があって当然である。それらをすべてくくったときに、「これまでにおおよそ2500万円を負担している」とA先生自身が思ったので、この回答になったと考えられる。
その他の高額自腹といえるような回答内容をみていくと、授業に関わる自腹でもレーザーポインターや高性能タブレット、CDラジオなどのデジタル機器、子ども一人ひとりに対応した教材や手作りの教材などを準備する際の費用、そして図書や研修関係費用の自腹は半数近くの高額自腹の回答者が挙げていた。
「パソコンもCDも買ってきた。パソコンは個人でも使うがほとんどが、仕事用だった。今まで7台以上買い替えている」（小学校・非正規教員、女性）という具体的な自由記述もあったが、こうした例はきっとこの回答者だけではないだろう。よりよい授業や専門性の向上をめざしていけばいくほど、経済的負担がかかるのだ。
回答のなかでは挙がってこなかったが、X（旧Twitter）上の「#教師のバトン」投稿や筆者が聞いたなかでは、部活動の引率や荷物の運搬のため「ワンボックスカー」を買う、引率のために「レンタカーを借りたら」と促される、業務中にぶつけられたりした場合も含め車の購入・維持・メンテナンスなどの全て、引率のための「大型免許取得費」などの自腹経験が語られている。
それこそ、車を購入し維持をしていくことを考えればそれだけで数百万円にかけることの台数分の自腹が発生することになる。
旅費に関わる自腹も、その事例は多岐に上る。家庭訪問や研修、部活動のための交通費などはもちろんだが、「遠距離通学生徒が通学用バスに乗れないときの送り」や「病気の生徒を家まで送り届ける」など校区が広い場合や突発的な事態で自家用自動車（ガソリン代や駐車場代）を使っている事例が目についた（※2） 。
特に校区内など距離が近いとそもそも旅費が支給されない仕組みのところが多いために、「不登校生徒の家庭への訪問」「問題行動があった児童への放課後の指導」など日常的あるいは非日常的な家庭訪問や指導における交通費や駐車場代などがすべて自腹となっていることが高額化につながっているようだ。
それに加え、遠方への研修や会議への参加のための交通費・宿泊費・参加費が多い人、修学旅行やその下見などの機会が多く、そこで自腹が発生する人は、旅費だけでもかなり多額の自腹額になる。
今回の調査では2022年度間の弁償・代償のための自腹発生率自体はそれほど高いものではなかったが、SNS上ではかなり高額な事例が報告されている。
「調理実習費」で20万円立替、徴収金未納4万円分を立替なども十分高額だが、やはりプールの漏水について担当教職員に数百万円の弁償を教育委員会に求められたような事例は自腹額の桁が違う（※3） 。
弁償・代償のための自腹は浮き彫りになりにくいということもあるだろう。しかし、何らかの理由で経済的損失が発生すれば、それを自ら補填している教職員が実際にいるようだ。
以上のように高額自腹の例を並べてみると、A先生の「2500万円」という額が決してあり得ないものではないということがわかる。
日常的に生じる立替払い、突発的に負担せざるを得なかった費用、通勤や給食などでも日々生じるお金に加え、デジタル機器だけでなく車や機材など大物物品の購入を始めれば自腹額は増え続けるのだ。日々の授業準備、部活動指導、突発的な生徒対応──。教育現場で「必要だから」「子どもたちのために」と積み重ねられた個人負担が、いつの間にか一般的な年収の何倍もの額に膨らんでいくという現実がある。
書籍『教師の自腹』では自腹問題の解決に向けた学校運営の在り方についても詳しく論じられている。
※1：質問紙調査では「Ｑ10.昨年度（2022年度）におけるあなたの『自腹』についてお聞きします。あなたが昨年度に『自腹』をしたものを以下の選択肢からすべて選んでください。（いくつでも）1.授業 2.部活動 ３.旅費 4.弁償・代償 5.その他 ６.『自腹』はなかった」と質問し、2022年度の自腹経験の有無をカテゴリ別に答えてもらった。この質問で「自腹の経験あり」と答えた人については、その具体例（名目）を挙げてもらった上で「〔前問〕で答えた◯◯に関わる『自腹』のおおよその金額を教えてください「〔前問〕で答えた◯◯に関わる『自腹』の経緯を教えてください」と質問し、2022年度の自腹の事例を一つ思い出して答えてもらった。
※2：本来は教職員の自家用自動車に子どもを乗車させること自体が服務上、大きな問題と指摘され得る。
※3：NHK「川崎 小学校プールの水出しっぱなし 教員へ賠償請求どこまで？」（2023年9月22日）。数十万円から数百万円に及ぶ弁償が行われた事例が示されている。
【この書籍の執筆者】※肩書は本書執筆当時
福嶋尚子 プロフィール
千葉工業大学工学部教育センター准教授/「隠れ教育費」研究室チーフアナリスト。新潟大学教育人間科学部(当時)で教育行政学、教育法学、教育政策学を学び、修士課程を経て、2011年東京大学大学院教育学研究科の博士課程に進学。2015年度より千葉工業大学にて教職課程に助教として勤務し、2021年より准教授（現職）、教育行政学を担当。
胗澤靖明 プロフィール
埼玉県川口市立青木中学校事務主幹/「隠れ教育費」研究室チーフディレクター。県内の小・中学校に事務職員として勤務。「事務職員の仕事を事務室の外へ開き、教育社会問題の解決に教育事務領域から寄与する」をモットーに、教職員・保護者・子ども・地域、そして現代社会へ情報を発信。研究関心は、家庭の教育費負担・就学支援制度。
古殿真大 プロフィール
名古屋大学大学院教育発達科学研究科博士後期課程院生/日本学術振興会特別研究員（DC2）。筑波大学人間学群教育学類で教育社会学を学び、名古屋大学大学院教育発達科学研究科の博士課程に進学。専門は教育社会学、障害児教育。教育に医療の知識がもち込まれることに関心を寄せ、とりわけ情緒障害に着目し、歴史的な観点から研究をしている。(文:福嶋尚子・胗澤靖明・古殿真大)
