◇セCSファーストステージ第2戦 巨人6―7DeNA（2025年10月12日 横浜）

巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ（44）は悔しい連敗でCS敗退が決まった試合後、この日の投手陣を振り返るとともに1年を総括した。

まずは初回に自ら適時打を放つなど大量5点の援護をもらいながら、その裏に佐野2ラン、石上3ランと2発被弾で5失点して3回で降板した先発右腕・戸郷については「今日は気合入っていたんですよ、ブルペンから。ああいうことがあるっていうのは、野球怖いっすね、5点取って5点取り返されるっていうのは。僕も初めて見たんで」とコメント。

その上で「あの後、ちゃんと、打順の兼ね合いもあって交代しましたけど、その後中継ぎ陣もよく頑張ってくれましたんで。1年間よくやってくれました」とねぎらった。

5―5の同点で大勢、マルティネスはともにイニングまたぎ。「かなり無理させましたけど、負けるわけにはいなかったんで」と振り返った。

また、1点勝ち越した直後の延長11回裏に2死走者なしから4連打されて逆転サヨナラ負けを喫した8番手右腕・田中瑛については「瑛斗は責められないっすからね。今後の課題にしてくれたらいいと思いますしね。来年、もっとワンランク上の投手になれるようないい経験をしてくれたと思っているんで」と杉内コーチ。

改めて、2度の2軍調整を余儀なくされるなど苦しいシーズンだった戸郷については「ねえ、苦しいシーズンでしたねえ、戸郷はねえ。でも、そういう時はあるんっすよね。ずーっと、なかなか順風満帆ではいかないんで、野球人生は。これを糧にしてもらって、来年また飛躍してほしいなって思いますね」と巻き返しを期待した。

そして、「先発は苦しかったですね。そうですねえ。そうだなあ…。長いイニング投げられない投手もいましたし。中継ぎ陣に負担をかけたと先発陣は分かっていると思うんで。中継ぎ陣に甘えることなく、1球でも多く投げるっていうのが先発の役目なんで、1週間もらってますからね。それも含めて来年、成長してくれたらいいなと思っています」ともコメント。

先発陣の底上げが期待される来季については「そうですねえ、やっぱり100球を超えられない投手が結構多かったですし、1年間もたない、ガス欠する投手もいましたんでねえ。それはフィジカルの問題なのか、技術的な問題なのか、いろいろありますけど、鍛え直すしかないですよね。我々コーチができるのはそういうことなんで。鍛え直して、来年もっと凄い投手になっているというとこをね、我々の仕事かなと思います、そこは」と締めくくった。