「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ７−６巨人」（１２日、横浜スタジアム）

ＤｅＮＡが逆転サヨナラ勝ちで２連勝を飾り、ファイナルＳ進出を決めた。

初回はジャクソンが巨人・佐々木に先頭打者本塁打、中山に３ラン、投手の戸郷に中前適時打を浴びる大乱調。１回６安打５失点、わずか４２球で降板となった。

「ピンチの後にチャンスあり」。野球界に古くから通じる格言だ。その裏、佐野が反撃の２ランを放つと、初回の守備で失策を犯していた石上が同点３ラン。初回に５点を失いながら５点を取り返す驚異的な粘りで、試合を振り出しに戻した。

決着がついた延長十一回もそうだ。１点を勝ち越された後に２得点で逆転サヨナラ勝ち。「ピンチの後にチャンスあり」に続き、「野球は２アウトから始まる」という格言が体現された。

右腕・田中瑛がイニングをまたいだこの回、牧が遊ゴロ。山本も遊ゴロ。タイミングは微妙だったが、リクエストが残っていなかった。２死無走者。３戦目突入が限りなく近づいていたが、石上が二塁内野安打。すかさず二盗を決めて得点圏に進むと、中川との対決では１９球粘って四球を選んでいた林が同点の左前適時打。代打・度会が右前打で一、三塁とすると、蝦名がサヨナラの左前適時打を放ち、３戦目に先発予定だった東を使うことなく、２連勝で突破を決めた。

三浦監督は「ジャクソンが初回に５点取られましたけど、打線がすぐ５点を取り返して、そこから中継ぎ陣がしのいでしのいで流れを作った。それが最後の勝ちにつながりました。今日も最後の最後まで諦めてる選手はいなかった。２死無走者から全員で粘って食らいつく姿勢が勝利に結びついた」とナインのひたむきな姿を激賞していた。