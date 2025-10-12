ジルスチュアート ビューティ20周年！2016年の香りが復刻したコレクション

「“かわいい”に恋するすべてのひとに。」その想いから誕生したジルスチュアート ビューティが、2025年8月31日にブランド20周年を迎えました。記念すべきアニバーサリーイヤーの締めくくりとして登場するのは、香りのエッセンスをテーマにしたマンスリーコレクション。第3弾では、2016年に登場し多くのファンに愛された「White floral “Pink” edition」が限定復刻。

2016年の香りが進化して限定復刻♡

White floral “Pink” edition

2016年にホリデー限定で登場した「White floral “Pink” edition」が、20周年記念として新たな香りでよみがえります。

純白のブーケを思わせるホワイトフローラルに、ピーチやベリーの果実感を添えた「ピーチー ホワイトフローラルの香り」。

甘美でフルーティなトップノートから、やがてムスクの深みへと移ろう香調が魅力です。

「ジルスチュアート ピーチー ホワイトフローラル オードトワレ」（50mL 4,400円／税抜4,000円）は、ピンクのボトルにきらめくクリスタルとリボンが輝き、眺めるだけで幸福感が満ちるデザインに。

2025年10月24日（金）発売なので、チェックしてみてください！

マスカラ界に新星♡キングダムから新色「トゥインクルブラック」登場

香りとともに叶えるうるおいケアアイテム

ピーチー ホワイトフローラル ハンドクリーム

リップマスク

同コレクションでは、香りと質感の両方で“かわいい”を楽しめる限定アイテムがラインアップ。

2025年11月14日（金）には、ベタつかずしっとりうるおう「ピーチー ホワイトフローラル ハンドクリーム」（30g 1,540円／税抜1,400円）が登場。

植物由来のエモリエントオイルとシアバター配合で、手肌を柔らかく包み込みます。

同日発売の「リップマスク」（7g 1,980円／税抜1,800円）は、濃密なうるおいで乾燥を防ぎながら、ホットピンクの輝きと香りで唇を包み込みます。

どちらも、使うたび幸せがふんわり広がるような心地よさです♡

髪にも香りの魔法を。ツヤと幸福感をまとって

ピーチー ホワイトフローラル トリートメントヘアミスト

ピーチー ホワイトフローラル ディープヘッドクレンズ

2025年12月19日（金）には、「ピーチー ホワイトフローラル トリートメントヘアミスト」（200mL 3,080円／税抜2,800円）が限定発売。髪を補修しながら、透明感ある香りをまとわせます。

続く2026年1月23日（金）には、「ピーチー ホワイトフローラル ディープヘッドクレンズ」（280g 3,850円／税抜3,500円）が登場。

シャンプー・トリートメント・頭皮ケアが一度で叶うクリームシャンプーで、サロン帰りのような艶髪に導きます。ピーチとフローラルの香りに包まれる、贅沢なバスタイムを。

20周年を彩る“香りの記憶”で、自分らしさを再発見

ジルスチュアート ビューティ20周年のラストを飾る「ピーチー ホワイトフローラル コレクション」は、時を超えて“かわいい”を紡ぐ記念コレクション。

手肌や髪、唇に香りを重ねるたび、当時のときめきがふわりと蘇ります。ホワイトフローラルの上品さにピーチやベリーの甘酸っぱさを添えた香りは、大人になった今の私に寄り添うご褒美のよう。